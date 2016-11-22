به گزارش خبرنگار مهر مسعود رضا صبح سه شنبه در جلسه شورای بانک های لرستان در سخنانی با اشاره به پرداخت تسهیلات رونق تولید در لرستان اظهار داشت: تا کنون بیش از ۳۲۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان تسهیلات در این زمینه پرداخت شده است.

وی بیان داشت: این میزان تسهیلات به ۱۹۵ واحد و پروژه استان پرداخت شده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه سخنان خود به عملکرد بانک های خصوصی در رابطه پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: متاسفانه بانک های خصوصی در این زمینه هیچ گونه پرداختی نداشته اند.

رضا همچنین به بحث پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش توسط برخی بانک های استان عنوان کرد: تا کنون بانک های پارسیان، سپه، ملی، ملت، کشاورزی صنعت و معدن و توسعه صادرات تسهیلات سرمایه در گردش را پرداخت نکرده اند.