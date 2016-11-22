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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان:

بانک‌های خصوصی لرستان یک ریال تسهیلات رونق تولید پرداخت نکرده‌اند

بانک‌های خصوصی لرستان یک ریال تسهیلات رونق تولید پرداخت نکرده‌اند

خرم آباد - معاون سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان گفت: تا کنون بانکهای خصوصی این استان یک ریال تسهیلات رونق تولید پرداخت نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر مسعود رضا صبح سه شنبه در جلسه شورای بانک های لرستان در سخنانی با اشاره به پرداخت تسهیلات رونق تولید در لرستان اظهار داشت: تا کنون بیش از ۳۲۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان تسهیلات در این زمینه پرداخت شده است.

وی بیان داشت: این میزان تسهیلات به ۱۹۵ واحد و پروژه استان پرداخت شده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه سخنان خود به عملکرد بانک های خصوصی در رابطه پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: متاسفانه بانک های خصوصی در این زمینه هیچ گونه پرداختی نداشته اند.

رضا همچنین به بحث پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش توسط برخی بانک های استان عنوان کرد: تا کنون بانک های پارسیان، سپه، ملی، ملت، کشاورزی صنعت و معدن و توسعه صادرات تسهیلات سرمایه در گردش را پرداخت نکرده اند.

کد مطلب 3830894

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