تمرینات نمایش کمدی«جدال در بِجار» در شفت آغاز شد

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمرینات نمایش کمدی «جدال در بِجار» به نویسندگی یاسر رضایی و کارگردانی فرشاد مقصودی در شهرستان شفت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این نمایش در خصوص درگیری بین یک کشاورز و دانشجوی رشته کشاورزی است، گفت: این دانشجو برای نوشتن پایان نامه خود مجبور به کاشت برنج بوده که در همین خصوص سوءتفاهم های بین خانواده های دو طرف به وجود می آید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت با اشاره به بهره گیری از هنرمندان و استعدادهای جوان شهرستان در تولید این نمایش، خاطرنشان کرد: میلاد باوفا، امیر فاتح، ماهان مهدی پور، فاطمه هادی پور و فرهان مقصودی به عنوان بازیگران این نمایش هستند.

به گفته این مسئول، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت با توجه به رسالت خود در جهت ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری مناسب برای جوانان تلاش می کند تا زیرساخت های لازم جهت شناسایی پتانسیل و ظرفیت جوانان شفتی را فراهم کرده و با برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری مناسب در جهت غنی سازی اوقات فراغت این قشر گامی موثر بردارد.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از روش های ترویج و اشاعه فرهنگ سنتی و آداب و رسوم گذشته استفاده از هنر است، افزود: تولید یک اثر هنری در یک حوزه، تأثیری ماندگاری در اذهان آحاد جامعه ایجاد می کند.

مصباح با اشاره به وجود یک رابطه خاص بین هنر و فرهنگ، تصریح کرد: هنر به ویژه هنر نمایش می تواند در یک قالب زیبا و تأثیرگذار مسائل فرهنگی و سنت و آئین های قدیمی را به نسل جوان جامعه منتقل و سبب مقابله کردن با بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی شود.