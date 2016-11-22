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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت:

تمرینات نمایش کمدی«جدال در بِجار» در شفت آغاز شد

تمرینات نمایش کمدی«جدال در بِجار» در شفت آغاز شد

شفت- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت از آغاز تمرینات نمایش کمدی«جدال در بِجار»با حضور هنرمندان جوان این شهرستان خبر داد.

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمرینات نمایش کمدی «جدال در بِجار» به نویسندگی یاسر رضایی و کارگردانی فرشاد مقصودی در شهرستان شفت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این نمایش در خصوص درگیری  بین یک کشاورز و دانشجوی رشته کشاورزی است، گفت: این دانشجو برای نوشتن پایان نامه خود مجبور به کاشت برنج بوده که در همین خصوص سوءتفاهم های بین خانواده های دو طرف به وجود می آید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت با اشاره به بهره گیری از هنرمندان و استعدادهای جوان شهرستان در تولید این نمایش، خاطرنشان کرد: میلاد باوفا، امیر فاتح، ماهان مهدی پور، فاطمه هادی پور و فرهان مقصودی به عنوان بازیگران این نمایش هستند.

به گفته این مسئول، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت با توجه به رسالت خود در جهت ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری مناسب برای جوانان تلاش می کند تا زیرساخت های لازم جهت شناسایی پتانسیل و ظرفیت جوانان شفتی را فراهم کرده و با برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری مناسب در جهت غنی سازی اوقات فراغت این قشر گامی موثر بردارد.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از روش های ترویج و اشاعه فرهنگ سنتی و آداب و رسوم گذشته استفاده از هنر است، افزود: تولید یک اثر هنری در یک حوزه، تأثیری ماندگاری در اذهان آحاد جامعه ایجاد می کند.

مصباح با اشاره به وجود یک رابطه خاص بین هنر و فرهنگ، تصریح کرد: هنر به ویژه هنر نمایش می تواند در یک قالب زیبا و تأثیرگذار مسائل فرهنگی و سنت و آئین های قدیمی را به نسل جوان جامعه  منتقل و سبب مقابله کردن با بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی شود.

کد مطلب 3830899

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