وزارت ورزش به دنبال پیشرفت بر اساس برنامه مدون و بلند مدت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی با حضور دکتر سید نصرالله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در دفتر این معاونت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران کل معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، مسائل جاری فدراسیون قایقرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدا غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی گزارش مبسوطی از برنامه های فدراسیون قایقرانی ارائه داد.

در ادامه مسئولین فدراسیون و اعضای هیات رئیسه نقطه نظرات خود را مطرح کردند و سپس مدیران کل معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای پیشنهادات خود را در خصوص فعالیت های فدراسیون قایقرانی ارائه دادند.

در پایان جلسه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از حضور اعضای هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی در دفتر خود اظهار خرسندی کرد و گفت: بسیار خوشحالم که هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی علاوه بر حضور جمعی از افراد متخصص و حرفه ای، فضای گرم و صمیمی دارد.

سجادی ادامه داد: خوشبختانه گزارشاتی که از سوی فدراسیون به ما می رسد و ارزیابی کارشناسان وزارت نشان از این دارد که کارها در قایقرانی با دقت و پیشرفت خوبی انجام می شود.

وی لزوم برنامه محوری را در بهره وری فعالیت ها بسیار مهم دانست و گفت: ما در وزارت ورزش به دنبال پیشرفت کارها بر اساس برنامه های مدون و بلندمدت هستیم. به همین منظور از تمام فدراسیون ها خواسته شده که برنامه های خود را به ما ارائه کنند و خوشبختانه فدراسیون قایقرانی جزو فدراسیون هایی است که با محوریت برنامه، فعالیت های خود را پیش می برد.

سجادی موفقیت در بازی های المپیک 2020 و بازی های آسیایی 2018 جاکارتا را برنامه وزارت ورزش و جوانان در چند سال آینده عنوان کرد و اظهار داشت: امیدوار هستیم با تدوین و اجرای برنامه های فدراسیون ها و ارزیابی آن توسط کارشناسان وزارت ورزش شاهد موفقیت های ورزش کشور باشیم. به هر حال حوزه کاری ما ورزش قهرمانی است و برای موفقیت در ورزش قهرمانی باید موفقیت در مسابقات را مدنظر قرار دهیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان استعدادیابی را یکی از مهمترین لازمه های پیشرفت رشته های ورزشی دانست و تصریح کرد: برنامه های بسیار خوبی در خصوص استعدادیابی تدوین شده و بودجه اختصاصی نیز برای این بخش تخصیص داده شده که بر اساس اجرا و پیشرفت برنامه ها به فدراسیون ها تعلق خواهد گرفت.

سجادی در پایان به هیات رئیسه و مسئولین فدراسیون قایقرانی خدا قوت گفت و تاکید کرد: فدراسیون قایقرانی به عنوان یک فدراسیون مدال آور همواره مورد حمایت مجموعه وزارت ورزش است و امیدوارم که با این دلگرمی فعالیت های خود دنبال کنید.

در این جلسه هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی علاوه بر نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، احمد گواری مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و باشگاه ها، شهرام منکرسی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش حرفه ای، رامین طباطبایی مدیرکل دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، غلامرضا امینی رئیس، وحید مرادی دبیرکل، فرحناز امیرشقاقی و خسرو ابراهیمی نواب رئیس، علی قلم سیاه مشاور عالی، محمود آذرگون عضو هیات رئیسه، مسعود مهدوی نیا کارشناس خبره و کوروش کیا دلیری خزانه دار فدراسیون قایقرانی حضور داشتند.