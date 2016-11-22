محورهای مواصلاتی گلستان باز است/ تردد فقط با زنجیر چرخ

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط تردد در جاده های گلستان را مساعد دانست و اظهار کرد: بارش برف از روزهای گذشته در گلستان آغاز شده ولی با تدابیری که در نظر گرفته ایم هم اکنون تمام مسیرهای مواصلاتی گلستان باز است.

وی با تاکید بر این که همراه داشتن زنجیر چرخ برای عبور از محورهای کوهستانی و جنگلی الزامی است، گفت: مسیر پارک ملی گلستان، توسکستان و خوش ییلاق از محورهای برف گیر استان است که در حال حاضر تردد از همه آن ها امکان پذیر است.

وی اضافه کرد: تردد در محور خوش ییلاق به دلیل بارش شدید برف به کندی انجام می شود و تاکید داریم رانندگان و شهروندان در صورتی که الزامی برای عبور از مسیر ندارند، از تردد در محور خوش ییلاق خودداری کنند.

عبدی همچنین خواستار رعایت اصول ایمنی هنگام رانندگی شد و گفت: رانندگان سعی کنند قبل از حرکت از سلامت خودرو خود مطمئن شوند و حتما وسایل ایمنی به خصوص زنجیر چرخ راهمراه داشته باشند.

وی در پاسخ به این که آیا خسارت یا تصادفی در محورهای گلستان رخ داده است یا خیر؟ هم بیان کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر تصادف منجر به فوت در محورهای استان نداشته ایم.