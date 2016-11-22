حماسه اربعین یک حرکت جهانی و عامل وحدت بین مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شرفخانی در گفت وگویی گفت: حماسه عظیم اربعین حسینی فرصت بسیار مناسبی در جهت ارتقای معنویت و عشق و ارادت مردم به ساحت قدسی امام حسین(ع) است.

وی افزود: در همین راستا نیز زائران حسینی قطعا نکته نظرات و سوالاتی دارند که حتما باید به آنها پاسخ داد.

معاون فرهنگی اوقاف و امورخیریه تصریح کرد: بر همین اساس با توجه به اهمیت این موضوع، سازمان اوقاف و امورخیریه با هدف پاسخگویی به این نیاز جدی و با هدف توسعه و ترویج فرهنگ و معارف دینی و حسینی ۱۶۰۰ مبلغ به کشور عراق اعزام شدند.

وی افزود: این مبلغان از دو مسیر مهران و شلمچه اعزام شدند و طلاب خارجی و خوزستانی نیز از همان مسیرها به کشور عراق و راهپیمایی اربعین اعزام شدند.

حجت الاسلام شرفخانی یادآورشد: انتظار و شرح وظایفی که برای طلاب روحانی در نظرگرفتیم شامل توضیح و تبیین آداب و اخلاق زیارت است که باید این آداب شریف را برای مردم تبیین کنند.

وی گفت: نکته دیگر آن است که با توجه به اینکه این حرکت حماسی حسینی، یک حرکت جهانی و عنصر و عاملی وحدت بخش بین مسلمانان است باید زمینه های ذهنی و فرهنگی زمینه سازی جهت ظهور حضرت نیز باید انجام شود.

معاون سازمان اوقاف و امورخیریه بیان کرد: زائران همه عاشق امام حسین هستند و با نگاه و اعتقاد قلبی پای در این راه نهاده اند ولی تبیین اهداف حسینی و تبیین اهداف اربعین حسینی عنصری است که باید از سوی مبلغان انجام شود.

وی گفت: مساله دیگر بحث اقامه نماز است که مبلغان اعزامی اوقاف در این سفر به آن اهتمام دارند؛ نماز جماعت به عنوان یک اصل است و تمام مبلغان این مراسم را به جا می آورند؛ این عنصر بسیار مهم است زیرا کسی که عاشق امام حسین(ع) است بایداز سیره امام به خصوص نماز ظهر عاشورا درس بگیرد که امام حسین(ع) برای نماز رفتند و شیعیان نیز باید نماز را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

حجت الاسلام شرفخانی گفت: یکی دیگر از ماموریت های دیگری که طلاب در اربعین مشغول به فعالیت هستند آموزش مبانی فقهی است زیرا قطعا مردم در این سفر نیازمند سوال و پرسش در خصوص مباحث فقهی خود هستند که این طلاب به این سوالات نیز پاسخ می دهند.

معاون سازمان اوقاف و امورخیریه بیان کرد: مساله دیگر تبیین اعمال برخی از اماکن از جمله مسجد کوفه و سهله و ... است که روحانیون با حضور در این محل‌ها زائران را نسبت به جایگاه و اعمال این مساجد آشنا می کنند.