ایجاد شبکه‌ تعاملی دانش بنیان ها در حوزه پروژه های فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در نخستین نشست «کارگروه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان» در حوزه فضایی افزود: با شکل‌ گرفتن کارگروهی تخصصی که شبکه‌سازی شرکت های دانش بنیان در کاربری‌های فضایی را دنبال می‌کند بستر و زمینه‌های لازم برای تحقق پروژه‌های کلان فراهم می شود.

وی افزود: این کاربری ها در زمینه هایی همچون هوا و فضا، ماهواره، سنجش از دور و حافظت از محیط زیست است.

به گفته منطقی، انجام پروژه‌های کلان ملی به صورت شبکه ای رسالت اصلی کارگروه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می شود.

وی گفت: ایجاد بستر لازم برای استفاده از ماهواره در کاهش حوادث جاده ای، کنترل حمل و نقل سنگین جاده ای، کنترل بحران های طبیعی (سیل، زلزله، طوفان و ...)، کنترل اراضی کشاورزی ، شهری و نیز کنترل محیط زیست (آتش سوزی جنگل ها، پایش وحوش و گونه های جنگلی) از پروژه های حوزه فضایی به شمار می‌روند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوایی و هوانوردی یادآور شد: سوق دادن شرکت‌ها به ایجاد یک شبکه برای انجام پروژه‌های کلان در دستور کار گروه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد.

وی افزود: با توجه به محدودیت بودجه و منابع، با تجمیع قابلیت و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی می‌توان زمینه تحقق یک پروژه کلان فناورانه در سطح ملی را فراهم کرد؛ بر همین اساس این کارگروه به‌دنبال ایجاد یک یا چند شرکت‌ دانش‌بنیان نیست، بلکه تلاش می‌کند شبکه‌ای تعاملی از این شرکت‌ها را ایجاد کند.

منطقی افزود: تلاش می‌کنیم با برقراری تعامل و ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه، زمینه گسترش بازار این شرکت‌ها و توسعه توانمندی فنی کشور را از راه ارتباط این شرکت‌ها با همتایان بین‌المللی آن‌ها ایجاد کنیم.