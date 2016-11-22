اصلاح و تربیت در زندان ها در سایه ارتقاء نظم و امنیت صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمد یاری بعدازظهر سه شنبه در گردهمایی ۲ روزه مراقبین و پاسیاران زندان های استان همدان گفت: اصلاح و تربیت در زندان ها در سایه ارتقاء و حفظ نظم و امنیت صورت می گیرد.

وی به نقش امنیت در اصلاح و تربیت اشاره کرد و نیروهای پاسیار و مراقب را به عنوان نیروهای امنیتی در مجموعه بیان و امنیت را پیش مقدمه اصلاح و تربیت زندانیان و عمل به سیاست های سازمانی بیان کرد.

محمد یاری همچنین به کارکردهای کارکنان در حوزه اخلاق شغلی و انضباطی، اداری کارکنان و امنیتی و حفاظت کننده اشاره کرد.

مدیر کل زندان های همدان در ادامه به اخلاق کار از دیدگاه اسلام اشاره کرد و گفت: از دیدگاه اسلام اخلاق به دو قسمت اخلاق عمومی و اخلاق اختصاصی تقسیم می شود.

محمد یاری کارکردهای کارکنان در حوزه اخلاق عمومی را با تاسی به آموزه های دین مبین اسلام، توکل به خدا، خشنودی خدا، صبروشکیبایی، نیت در کارها و رعایت حلال و حرام عنوان کرد.

وی اخلاق اختصاصی را شامل دوراندیشی و تقسیم کار بیان کرد و گفت: معیار سنجیدن کارها، فرجام آن است و رعایت دو ویژگی امانتداری و کاردانی در تقسیم کار موثر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تقسیم کار، تقسیم زمان، پرهیز از عجله در تصمیم گیری، رعایت آداب و قراردادهای کار، برخورد اسلامی با زندانیان، بهره مندی از خرد جمعی و مشورت، همکاری و اطاعت پذیری از مافوق و تعامل و همکاری را در پیشرفت کارها بسیار مؤثر دانست.

محمدیاری استان همدان را از استان های شاخص در اجرای برنامه های فرهنگی، بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات به مددجویان و رفع مشکلات سربازان بیان کرد و گفت: این امر نشان دهنده پویایی استان و حرکت روبه جلو در پیشبرد برنامه های سازمان زندان ها است.

مدیرکل زندان های همدان با اشاره به اینکه همکاران پاسیار و مراقب باید انضباط و شئونات اداری را رعایت کنند، گفت: حضور به موقع در محل کار، دقت و مراقبت در استفاده از اموال و کیفیت و چگونگی نگهداشت بیت المال، رعایت موارد امنیتی و حفاظتی، دارابودن حفاظت گفتار و رازداری از شاخص های شغلی این گروه است.

وی مراقبت از محیط پیرامونی، بهره برداری صحیح از دوربین های مدار بسته، بازرسی های سیستماتیک و غیر مترقبه از بندها و خودداری از انجام کارهای سلیقه ای درهنگام اعزام و بدرقه زندانیان را از وظایف واحدهای ذیربط عنوان کرد.

در این جلسه تعدادی از مراقبین و پاسیاران به نمایندگی از هر زندان سئوالات و مشکلات خود را مطرح کردند و در پایان این جلسه از ۱۶ نفر از پاسیاران و مراقبین ساعی با اهدای لوح تقدیر و هدیه قدر دانی شد.