ترجمه رمان « زیباترین جای جهان اینجاست» به فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید رمان «بهترین جای جهان اینجاست» نوشته فرانسسک میرالس را با ترجمه منصوره رحیم‌زاده منتشر کرد.

فرانسسک میرالس نویسنده، مترجم و موسیقی‌دان اسپانیایی صاحب آثار متعددی است که تاکنون به بسیاری از زبان‌های دنیا ترجمه شده و چندین جایزه‌ی ادبی برای وی به ارمغان آورده‌اند.

میرالس که در زمینه‌ خودسازی و خودشناسی نیز آثاری خلق کرده، در آثار ادبی خود با نگاهی روان‌شناسانه و عمیق به زندگی و روابط انسان‌ها می‌پردازد.

وی برای نگارش این کتاب که به دوازده زبان دنیا ترجمه شده است از همکاری دیگر نویسنده اسپانیایی؛ کاره سانتوس نیز بهره برده است.

داستان این رمان با تصمیم زن جوانی با عنوان «ایریس» برای خودکشی شروع می‌شود ولی او در مسیر رفتن به مکانی که برای خودکشی انتخاب کرده است با کافه‌ای با عنوان «زیباترین جای جهان اینجاست» آشنا می‌شود و این سرآغاز تحولاتی تازه در زندگی اوست

این کتاب که برخی از منتقدان نشریات اروپایی از آن به عنوان زیباترین رمان دنیا یادکرده‌اند، با سادگی و بخشندگی نویسنده خود، به بینش خوانندگانش به بهترین شکل عمق و جهت می‌دهد و با توصیفی روانشناسانه، فلسفی و عمیق از خوشبختی سخن می‌گوید:

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: تو مدام از کارهایی که در گذشته انجام ندادی با آنها را بد انجام داده‌ای گلایه می‌کنی. طوری که انگار این کار فایده‌ای دارد. چرا خودت را نمی‌بخشی و به خودت یادآوری نمی‌کنی که همیشه بیشترین تلاشت را کرده‌ای؟ انسان‌ها این حق را دارند که به تدریج کامل شوند. لازم است گذر عمر، چیزی جز موی سفید برای ما به ارمغان بیاورد.