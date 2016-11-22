به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دومین شب مراسم عزاداری دهه آخر صفر حزب موتلفه اسلامی با اشاره به رابطه جامعه اسلامی با رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) اظهار کرد: مودت ذی‌القربی و محبت اهل بیت در جامعه ما صرفا بعنوان یک ادب مطرح می‌شود و محتوای آن بخوبی تحلیل نشده است.

وی افزود: اگر محتوای این مهم به درستی تحلیل شود، مسئولیت هایی که بر دوش مردم قرار دارد نیز روشن خواهد شد. باید بدانیم پیامبر(ص) در جامعه بشری چه رسالتی را انجام داد.

آیت الله اراکی تاکید کرد: مساله فقط این نیست که پیامبر(ص) آمدند و مردم را به خیر و نیکی دعوت کردند و سپس از دنیا رفتند و پس از ایشان هم عده ای از سیره آن حضرت تبعیت کرده و برخی هم تبعیت نکردند. موضوع خیلی بالاتر و مهمتر از این‌هاست.

وی افزود: هرجامعه ای، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، وقتی یک جامعه واحد می‌شود که تمامی اعضای این جامعه در غم و شادی یکدیگر سهیم بوده و ارزش های موردپسندشان هم یکسان باشد. یعنی مردم یک جامعه واحد باید از آنچه می‌پسندند و نمی‌پسندند یکی باشند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تضمین کننده هویت جامعه اسلامی است، گفت: جامعه ای با هویت است که معروف و ارزش‌های آن جامعه توسط افراد همان جامعه صیانت شود. صیانت ارزش های جامعه به این معنی است که در مقابل ضدارزش‌ها موضع گیری شود.

وی اظهار داشت: یکی از بدترین رفتارها پس پیروزی انقلاب اسلامی، در دوره یکی از دولت ها، این بود که برخی مقامات شاخص کشور از مجرمی که در دادگاه اسلامی محکوم شده بود تقدیر بعمل آوردند. این خیلی کار خطرناکی بود. برای کوبیدن ارزش های یک جامعه کاری از این موثرتر نمی‌توانستند انجام دهند.

آیت الله اراکی افزود: حتی اگر قوه قضائیه اشتباهی هم کسی را محکوم کند ما حق نداریم کسی که محکوم شده است را تشویق کرده و او را علیه دستگاه قضائیه تهییج کنیم.

وی اظهار داشت: اوایل پیروزی انقلاب یکی از علمای بزرگ قزوین، که هنوز هم در قید حیات است، موضع گیری های شدید علیه منافقین و جریانات انحرافی داشت. منافقین هم برای پسر این عالِم اتهامی ساختند و در نهایت با حکم دادگاه پسرش اعدام شد. بعد از این ماجرا همین عالِم در جمع مردم سخنرانی کرد و گفت از نظر من پسرم بی گناه بود اما چون دادگاه جمهوری اسلامی این پسر را محکوم کرده بنابراین من به حکم دادگاه احترام می‌گذارم و هیچ گلایه ای هم ندارم زیرا قاضی به وظیفه خودش عمل کرده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: ما اگر بخواهیم جامعه مان پایبند به ارزش ها بماند، باید حرمت ارزش ها را حفظ کنیم. ما حق نداریم از مجرمی که نظام قضایی کشور او را بعنوان مجرم می‌شناسد پشتیبانی کنیم.

وی تصریح کرد: اینکه در دوره ای خیلی از مفسدین در سیستم مدیریتی کشورمان جا باز کردند، به دلیل همان برخوردهایی بود که در دوره های گذشته با احکام قضایی انجام گرفت. بدترین رفتار برای شکستن مرز ارزش ها، بی حرمت کردن و بی هیبت کردن قانون این است که وقتی کسی در دستگاه قضایی محکوم شده است عده ای از او تجلیل کنند و هر زمانی هم که از زندان آزاد شد به استقبال به او برودند.

آیت الله اراکی گفت: اگر هیبت قانون شکسته شد همه جامعه بخصوص مظلوم‌ترها و محروم‌ترها ضرر می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خواست و اراده هم جهت، جامعه را واحد می‌کند، اظهار کرد: اگر یک رهبری خودش را به جامعه عرضه کرد و مردم آن جامعه هم او را پذیرفتند و از او تبعیت کردند، جامعه واحد شکل می‌گیرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب افزود: اراده های پولادین در یک جامعه، می تواند اراده های جمع را بهم پیوند دهد و جامعه را تبدیل به جامعه‌ای واحد سازد. امام(ره) اراده ای پولادین داشت و توانست جامعه را یکی کند. امام(ره) با اراده خود توانست جامعه چنان را نیرومند سازد که با شعار مرگ بر شاه، بزرگترین قدرت منطقه را واژگون کند.

وی تصریح کرد: زمانی امام می‌فرمود همین مرگ بر صدام، برای صدام مرگ می‌آورد. برخی ها در آن دوره می‌گفتند این سخن امام صرفا یک تبلیغات سیاسی علیه صدام است. یا بعنوان مثال مرگ بر آمریکا گفتن یعنی یک جمع قوی‌الاراده و دارای عزمی واحد، همراه با یکدیگر بگویند مرگ بر آمریکا؛ این شعار بتدریج می‌تواند مثل یک تیشه به ساختار قدرت آمریکا ضربه بزند؛ اینطور نیست که بی اثر باشد.

آیت الله اراکی خاطر نشان کرد: اثر این مرگ بر آمریکا گفتن‌ها این است که همیشه روسای جمهور امریکا از این شعار اظهار تاسف و ناراحتی می‌کردند. اگر جامعه ایران جامعه ای واحد و پولادین باشد و یکصدا مرگ بر آمریکا بگوید، جوامع دیگر بشری را با خود همراه می‌کند. امروز در تظاهرات داخل آمریکا هم شعار مرگ بر امریکای نژاد پرست سرداده می‌شود. پس این شعار اثر دارد.

وی گفت: اگر موضع‌گیری ایرانی ها نبود، ترامپ در تبلیغات انتخاباتی‌اش اینگونه به سیستم آمریکا نمی‌تاخت. اولین کسی که سیستم آمریکا را بعنوان سیستمی معیوب و ظالمانه به دنیا معرفی کرد ایرانی‌ها بودند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب در ادامه با اشاره به رسالت رسول اکرم(ص) تصریح کرد: پیامبر(ص) آمد و ارزش های متعالی الهی را در قالب یک اراده انسانی در وجود خود عملی ساخت.

وی با بیان اینکه عشق و نفرت خدایی جامعه ای اسلامی می‌سازد، گفت: هویت جامعه اسلامی هویتی الهی است و پیوند این جامعه با خدای متعال، پیوند اطاعت و فرمانبرداری می‌شود؛ یعنی آنچه اراده این جامعه را جهت می‌دهد و یکی می‌کند فرمان خداست. افراد جامعه تا زمانی که از رهبر الهی تبعیت می‌کنند، این جامعه عزیز و مقتدر خواهد بود.

آیت الله اراکی تصریح کرد: جامعه ای که فقط اسمش مسلمان باشد ولی در عمل مطیع و فرمانبردار نباشد هیچگاه عزیز نخواهد شد. مثل اعرابی که در مقطعی با صهیونیست‌ها وارد جنگ شدند و مدام گفتند ما عرب هستیم و به هویت دینی و اسلامی خودشان هم تاکید نمی‌کردند. همین شد که اسرائیل در یک حمله ۶ ساعته همه آنها را تار و مار کرد.

وی گفت: در میان همین اعراب یک حزب‌الله متشکل از جوانان جنوب لبنان پیدا شد که امکانات هم نداشتند ولی ضربات مهلکی به صهیونیست‌ها زدند. اولین پیروزی که برای مردم منطقه بر اسرائیل اتفاق افتاد، پیروزی حزب الله در آزادسازی مناطق جنوب لبنان بود. صهیونیست‌ها اگر زمینی را اشغال کنند به این راحتی ها بیرون نمی‌روند ولی حزب الله آنها را اخراج کرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب همواره منافقین خودشان را به کافرین نزدیک می‌کنند تا به عزت برسند، خاطر نشان کرد: گاهی برخی تحلیلگرهای احمق داخلی خودمان از این حرف‌ها می‌زنند و متاسفانه در برخی تصمیمات دولتی هم تاثیرگذار هستند. این جماعت می‌گویند اگر می‌خواهیم مقتدر باشیم چاره ای چز این نداریم که زیر بار آمریکا برویم. طبق گفته قرآن این روش، روش منافقین است.

وی با تاکید بر اینکه اگر امروز در جامعه فقر و گرفتاری وجود دارد ناشی از عدم اطاعت از فرامین خداوند است، گفت: هرجایی به فرمان خدا عمل کردیم پیروز بودیم. خدا نگفته چون شما مسلمانید پس همیشه پیروز هستید بلکه پیروزی را منوط بر ایمان و تقوا کرده است.

آیت الله اراکی افزود: آنچه منشاء عقب ماندگی ماست اسلام نیست بلکه «بی اسلامی» ماست. هرجا به اسلام عمل کردیم موفق بودیم. مشکل امروز جامعه «کم دینی» است نه مشکلات اقتصادی. اگر این مساله را حل کنیم اقتصادمان بارور می‌شود.

وی گفت: امروز جامعه ما اعلام ایمان کرده است ولی متاسفانه کمبود عمل داریم و باید این کمبود را جبران کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با اشاره به راهپیمایی ایام اربعین، تاکید کرد: مردم در این راهپیمایی و راهپیمایی های انقلابی نشان می‌دهند که دلشان با پیامبر(ص) و خاندان اهل بیت است و نشان می‌دهند به بیعت خود با خاندان نبوت و امامت پایدار هستند منتهی دوری ما از مکتب امیرالمومنین(ع) باعث این شده است که گاهی فریب می‌خوریم. مثلا برخی ها از آموزه های ائمه به ما آدرس غلط می‌دهند.