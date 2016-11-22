جوان ۲۶ ساله یزدی از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جوان ۲۶ ساله‌ای که به دنبال اختلافات خانوادگی و بالا گرفتن درگیری‌های لفظی، ناخواسته مرتکب قتل همسر خود شده بود، با گذشت اولیاء دم، به زندگی دوباره بازگشت.

معاون قضایی دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف در این مورد اظهار داشت: شعبه ۲۰ شورای حل اختلاف یزد که در زندان مرکزی یزد مستقر است، تلاش بسیاری برای جلب رضایت اولیای دم در این پرونده قتل کرد.

محمدرضا حداد افزود: این پرونده در دادگاه کیفری استان رسیدگی و رأی صادره نیز توسط دیوانعالی کشور تأیید شده بود و همه مقدمات نیز برای اجرای حکم فراهم بود.

وی عنوان کرد: با وساطت اعضای شورای حل اختلاف، هم جوان ۲۶ ساله که مرتکب قتل غیرعمد شده بود، از چوبه دار رهایی یافت و هم طفل بیگناه این خانواده که در پی این حادثه مادر خود را از دست داده بود، از سایه دوباره پدر بهره مند شد.