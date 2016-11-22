«واشنگتن» و «دهلی» انفجار کابل را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن محکومیت شدید حمله روز گذشته در کابل اعلام کرد که واشنگتن همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود و برای ایجاد امنیت و صلح در این کشور از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

از سوی دیگر، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند نیز ضمن اظهار همدردی با بازماندگان این حادثه اعلام کرد که دهلی، آماده هرگونه همکاری با کابل در جهت مبارزه با تروریسم است.

وی افزود: برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه لازم است که با همکاری تمام کشورهای حاضر در منطقه، پایگاه های تروریست ها نابود شود.

لازم به ذکر است که در اثر حمله انتحاری به مسجد باقرالعلوم واقع در شهر کابل ۳۰ نفر از شیعیان افغانستانی که در حال عزاداری اربعین در این مسجد بودند شهید شدند و ۵۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.