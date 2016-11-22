سؤال ملی۱۲ نماینده از زنگنه درباره مخاطرات قراردادهای جدید نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤالات ملی نمایندگان از برخی وزرا از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

بر این اساس سؤال ملی ۱۲ نماینده از بیژن زنگنه وزیر نفت درباره تأثیر الگوی جدید قراردادهای نفتی بر تضعیف استقلال کشور اعلام وصول شد.

همچنین سؤال ۱۴ نماینده مجلس نیز از وزیر نفت درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی با وجود عدم اصلاح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی و تضاد آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام وصول شد.

سایر سؤالات ملی اعلام وصول شده از وزرا به شرح زیر است؛

سؤال ملی محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران از وزیر دادگستری درباره علت ورود هزاران میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور.

سؤال ملی عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت انتصاب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به وجود گزارش نهادهای نظارتی و اطلاع از فساد مالی وی.

سؤال ملی نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر دادگستری درباره علت عدم ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف، با وجود گذشت شش ماه از اجرایی شدن این قانون.

سؤال ملی نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات و محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان از وزیر علوم درباره علت اجرای برنامه‌های خلاف شرع و چاپ نشریات موهن در دانشگاه‌ها.

سؤال ملی عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه از وزیر دادگستری درباره علت صدور حکم موقت در محاکم دیوان عدالت اداری به جای رسیدگی به پرونده‌ها.

سؤال ملی نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه از وزیر راه و ترابری درباره علت بی‌برنامگی در بخش حمل و نقل ریلی کشور.

سؤال ملی نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه از وزیر دادگستری درباره زیان وارد کردن به سرمایه‌های مردمی به دلیل ورود غیرکارشناسی استانداری و دادگستری خراسان رضوی به پرونده پدیده شاندیز.

سؤال ملی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر از وزیر کشور درباره علت سکونت صدها هزار نفر از اتباع غیرمجاز بیگانه در کشور.