تبادل تجربیات دارویی ایران و چین/استقبال از ساخت تخت بیمارستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در این دیدار ضمن تشکر از وزیر بهداشت چین برای دعوت وی برای سفر به چین و حضور در نهمین کنفرانس جهانی ارتقاء سلامت در شانگهای، از همکاران وی برای برگزاری این کنفرانس قدردانی و ابراز امیدواری کرد که نتایج این کنفرانس برای ارتقای سلامت بشر مفید باشد و مردم دنیا بتوانند در صلح و آرامش زندگی کنند.

وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و همکاری های دیرینه دو کشور، گفت: چین و ایران دو تمدن بزرگ آسیایی هستند و سفر سال گذشته رییس جمهور چین به ایران، فصل جدیدی را از همکاریهای دو کشور آغاز کرد.

هاشمی با اشاره به حجم مبادلات ۲۱ میلیارد دلاری ایران و چین در ۹ ماه گذشته، افزود: چین شریک اقتصادی ایران در دوران تحریم بود و امیدواریم که همکاریهای دو کشور بعد از دوران تحریم نیز همچنان ادامه یابد.

وی، حوزه طب سنتی را یکی از زمینه های همکاریهای مشترک دو کشور ذکر کرد و گفت: ایران و چین با توجه به مشترکات فرهنگی در این زمینه می توانند همکاریهای خوبی داشته باشند.

وزیر بهداشت کشورمان با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی در کشور، افزود: برنامه ریزی هایی را برای ساخت ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی در بازه زمانی ۱۰ ساله انجام داده ایم و امیدواریم شرکت های چینی برای ساخت بیمارستان در ایران همکاری نمایند.

هاشمی همچنین پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر، تولید واکسن و دارو را از جمله زمینه های دیگر همکاریهای دو کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به پیشرفتهای خوبی که ایران در زمینه تولید دارو داشته است دو کشور می توانند از تجارب یکدیگر در زمینه دارو استفاده نمایند.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به جمعیت ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای منطقه و جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، گفت: ایران از لحاظ پیشرفت علمی رتبه اول منطقه و رتبه ۱۶ جهان را داراست.

وی افزود: ایران نیروهای جوان مستعدی دارد که علاقمند به پیشرفت کشور هستند.

وزیر بهداشت با اشاره به جنگ و نا آرامی در کشورهای منطقه گفت: وجود ذخایر غنی در منطقه و برقرای آرامش در آینده می تواند هدف اقتصادی مناسبی برای چین باشد.

هاشمی با توجه به اشترکات فرهنگی دو کشور گفت: ایران می تواند دروازه ای برای ورود اقتصاد قدرتمند چین به کشورهای منطقه باشد .

وزیر بهداشت گفت: بعد از توافق هسته ای فرصتی فراهم شده است که از طریق ایران روابط چین با کشورهای منطقه گسترش یابد.

بنابراین گزارش، خانم دکتر لی بین وزیر بهداشت چین نیز در این دیدار ضمن استقبال از گسترش همکاریهای دو کشور ، از دکتر هاشمی وزیر بهداشت کشورمان دعوت کرد که سال آینده در کنفرانس راه ابریشم که در چین برگزار خواهد شد، شرکت نماید.

وی گفت: امیدواریم در آن کنفرانس تفاهم نامه همکاریهای مشترک دو کشور در حوزه سلامت را به امضا برسانیم.

براساس این گزارش در این دیدار مقرر شد هیئت های کارشناسی دو کشور با سفر های متقابل، زمینه امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک ایران و چین در حوزه سلامت را فراهم کنند و این تفاهم نامه پس از نهایی شدن در ایران یا چین به امضای وزرای بهداشت دو کشور برسد.