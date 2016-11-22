به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح سه شنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی بانک های لرستان در جمع خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه میزان سپرده های مردم بانک های دولتی پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است اظهار داشت: همچنین این میزان در بانک های خصوصی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد کل سپرده های مردم لرستان نزد بانک های دولتی و حدود ۴۰ درصد نیز نزد بانک های خصوصی است گفت: در این راستا قرار است که این سپرده ها به اقتصاد لرستان کمک کنند.

استاندار لرستان با بیان اینکه در قالب سند اشغال لرستان مقرر شده که دو هزار ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک ها با بهره ۱۸ درصد پرداخت شود گفت: در این رابطه بانک های خصوصی ۹۶۰ میلیارد تومان و بانک های دولتی باید هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.

بازوند با بیان اینکه بانک های دولتی حدود ۸۷ درصد تعهدات خود را انجام داده اند گفت: بانک های خصوصی تنها به ۲۱ درصد تعهدات خود در این زمینه عمل کرده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه این میزان پرداختی توسط بانک های خصوصی خیلی کم است گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته در رابطه با تسهیلات رونق تولید نیز بانک های دولتی همه به تعهدات خود عمل کرده اند و این در حالیست که بانک های خصوصی در این زمینه نیز به تعهدات خود عمل نکرده اند.

استاندار لرستان با بیان اینکه این بررسی ها این امر را نشان می دهد که درصدی از سپرده هایی که در اختیار بانک های خصوصی بوده به بیرون از استان منتقل می شود و یا اینکه پرداختی هایی که صورت می گیرد در راستای اشتغال و سرمایه گذاری نیست گفت: این دو موضوع به نفع لرستان و مورد تایید ما نیست.

بازوند با بیان اینکه در سفر وزیر کشور به لرستان ما این نگرانی و دغدغه را به وی منعکس کردیم گفت: همچنین نامه ای به معاون اول رئیس جمهور در این زمینه ارسال کرده ایم.

وی با بیان اینکه همچنین وزیر کشور نیز نامه ای را به رئیس بانک مرکزی در این زمینه ارسال کرده است گفت: همچنین رئیس بانک مرکزی این موضوع را به مدیران بانک های ابلاغ کرده است که سپرده های بانکی هر استان باید در راستای رونق اقتصادی آن استان به کار گرفته شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه متاسفانه بانک های خصوصی امروز در جلسه شورای هماهنگی بانک ها اعلام کردند که این نامه به آنها ابلاغ نشده است گفت: در نهایت مقرر شد که ظرف یک ماه بانک های خصوصی استان در رابطه با این نام رئیس بانک مرکزی پیگیری لازم را داشته باشند و ما نیز از طریق بانک مرکزی اعلام کنیم که نامه های آنها به استان منعکس نشده است.

بازوند گفت: اگر روند عملکرد ضعیف بانک های خصوصی لرستان به همین گونه ادامه پیدا کند به طور حتم ما طبق یک شکوایه از طریق بازرسی کل کشور و دادستانی نسبت به تعطیلی این بانک ها اقدام خواهیم کرد.