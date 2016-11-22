رویکرد رئیس جدید سازمان سیا درباره برجام و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال می نویسد: «مایک پمپئو» هفته گذشته و پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس سیا، با انتشار پیامی در توئیتر خواستار عقب‌گرد از برجام شد. اما سوال این است که چگونه باید از این توافق عقب‌نشینی کرد و همزمان به ایران اجازه نداد فعالیت هسته‌ای خود را ادامه دهد.

مایک پمپئو، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و سناتور «تام کاتن» در تابستان ۲۰۱۵ در دیدار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، از وجود دو توافق جانبی محرمانه در کنار توافق هسته‌ای ایران آگاه شدند.

این روزنامه نوشت: دولت آمریکا، کنگره را در جریان این دو توافق محرمانه نگذاشته بود و جان کری، وزیر خارجه این کشور، در واکنش به فشارها برای افشای جزئیات این توافق‌ها گفت، هرگز آنها را نخوانده است.

در این گزارش آمده است: دونالد ترامپ، نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مایک پمپئو را برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برگزیده است. لیبرال‌ها، این جمهوریخواه اهل کانزاس را تندور می دانند، اما حقیقت این است که وی با اتخاذ رویکردی مستقل توانسته به اطلاعات حساسی دست یابد که مقامات دولتی خواستار مخفی کردن آن بوده‌اند. آیا این همان چیزی نیست که مردم آمریکا از رئیس سیا انتظار دارند؟

وال استریت می نویسد: یک سوال بزرگ وجود دارد و آن اینکه دولت بعدی چگونه با توافق هسته‌ای با ایران برخورد خواهد کرد. پمپئو هفته گذشته و پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس بعدی سیا، در توئیتی خواستار عقب‌گرد از این توافق شد. اما سوال این است که چگونه باید از این توافق عقب‌نشینی کرد و همزمان به ایران اجازه نداد فعالیت هسته‌ای خود را ادامه دهد.

خروج یکجانبه آمریکا از این توافق، ایجاد اجماعی دیگر برای اعمال تحریم های ضدایران را اگرچه غیرممکن نمی‌کند، اما دشوار خواهد کرد. در مقابل، یک راهبرد برای دولت ترامپ این خواهد بود که بر اجرای بدون تنازل و سختگیرانه این توافق تاکید کند. دولت ترامپ همچنین می تواند شرکت‌های طرف معامله با ایران را مجازات و بانک هایی را که تامین مالی برنامه موشکی بالستیک ایران را برعهده دارند، در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.

وال استریت در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد: انتخاب پمپئو به عنوان رئیس جدید سیا دستکم این اطمینان را ایجاد می‌کند که در صورت نقض برجام از سوی ایران، دولت آمریکا در مورد آن پنهانکاری نخواهد کرد. پمپئو به سبب فریب دیپلماتیکی که وی و سناتور کاتن از آن پرده برداشتند، با توافق هسته‌ای ایران مخالف است.

در ادامه این مطلب به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و برداشت اشتباه برخی در خصوص تولید آب سنگین در ایران اشاره شده و وال استریت با مطرح کردن ادعاهای بی‌اساس درباره ایران، می نویسد: دامنه نقض توافق از سوی ایران در گزارش تحلیلی موسسه علوم و امنیت بین الملل بررسی شد. در این گزارش به قلم دیوید آلبرایت و ژاکلین شایر آمده است، گزارش آژانس تا حدی پراکنده است که این ظن را تقویت می کند که به طور عمدی موارد مربوط به اختلاف در اجرای توافق هسته‌ای، حذف شده است. این موضوع بر اهمیت وظیفه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای بررسی فعالیت های هسته‌ای ایران می افزاید و دلیل دیگری برای استقبال از انتخاب پمپئو برای ریاست این سازمان است.