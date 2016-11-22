به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی ۲۷۸۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۹۲۳.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۹.۶ درصد) افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه امسال ۱۸۲۳.۴هزار میلیارد ریال معادل ۶۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۶۲.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵۷.۱ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه امسال معادل ۶۶۴.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی ( ۱۸۲۳.۴ هزار میلیارد ریال) است.

از ۷۸۶.۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۶ درصد آن ( ۶۶۴.۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش ازجانب بانک‌ها در سال جاری است.

همچنین تعداد ۱۶۶۸۰۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۷۱۳ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۲۲۶۳۰۷۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۰۲ میلیون ریال پرداخت شده است.

همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن ظرفیت تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.