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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

معاون آموزش و پرورش لرستان خبر داد؛

ارتقای ۹.۶ درصدی شاخص‌های آموزشی در مدارس معارف اسلامی لرستان

ارتقای ۹.۶ درصدی شاخص‌های آموزشی در مدارس معارف اسلامی لرستان

خرم آباد - معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از ارتقای ۹.۶ درصدی شاخص های آموزشی در مدارس معارف اسلامی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر صبح سه شنبه در گردهمایی دبیرستانهای علوم معارف اسلامی استان با اشاره به اینکه امروز باسواد به کسی گفته می شود که خوب ببیند، خوب بشنود و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد، اظهار داشت: در جهانی که سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی از ثانیه گذشته است قطعا آموزش های سنتی نمی تواند تامین کننده نیازها باشد.

وی با بیان اینکه باید با تحقیق و پژوهش و کاربردی کردن علوم نیازهای جامعه را برطرف کنیم، تصریح کرد: برای این امر باید ابتدا باور و اعتماد به نفس در خود ایجاد کنیم.

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه دبیرستان های صدرا در حوزه آموزش خوش درخشیده اند، افزود: شاخص های آموزشی در این مدارس ۹.۶ درصد ارتقا یافته است.

اردشیر در ادامه به اهمیت علوم انسانی و معارف اسلامی در جوامع امروزی اشاره کرد و گفت: علت سودجویی ها و بداخلاقی ها در جوامع امروزی این بوده که نسبت به علوم انسانی و روابط انسانی درک کمی داشته ایم.

وی یادآور شد: توسعه آموزش ها در رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و یک امر ضروری است.

کد مطلب 3830998

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