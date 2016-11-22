به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر صبح سه شنبه در گردهمایی دبیرستانهای علوم معارف اسلامی استان با اشاره به اینکه امروز باسواد به کسی گفته می شود که خوب ببیند، خوب بشنود و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد، اظهار داشت: در جهانی که سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی از ثانیه گذشته است قطعا آموزش های سنتی نمی تواند تامین کننده نیازها باشد.

وی با بیان اینکه باید با تحقیق و پژوهش و کاربردی کردن علوم نیازهای جامعه را برطرف کنیم، تصریح کرد: برای این امر باید ابتدا باور و اعتماد به نفس در خود ایجاد کنیم.

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه دبیرستان های صدرا در حوزه آموزش خوش درخشیده اند، افزود: شاخص های آموزشی در این مدارس ۹.۶ درصد ارتقا یافته است.

اردشیر در ادامه به اهمیت علوم انسانی و معارف اسلامی در جوامع امروزی اشاره کرد و گفت: علت سودجویی ها و بداخلاقی ها در جوامع امروزی این بوده که نسبت به علوم انسانی و روابط انسانی درک کمی داشته ایم.

وی یادآور شد: توسعه آموزش ها در رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و یک امر ضروری است.