واکنش پرویز مظلومی به جنجال دوباره مجری تلویزیون علیه استقلال

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهار نظر جدید علی ضیا پس از پخش کلیپ جنجالی اظهارات داور با رحمتی گفت:از این مجری انتظار نداشتم دوباره چنین رفتاری از خود نشان دهد. من او را بخشیدم اما میدانم استقلالیها او را نبخشیدهاند. ولی انتظار میرفت رفتار گذشتهاش، تجربهای برای او باشد اما انگار این جوان از تریبون صدا و سیما سوءاستفاده میکند.
مظلومی خاطرنشان کرد: شنیدم باشگاه استقلال از این مجری شکایت کرده است اما علی ضیاء باید بداند هر رنگی را که دوست دارد، بیرون از صدا و سیما باید علاقهاش را به تیم محبوبش نشان دهد نه اینکه از تریبونی که در دست دارد برای تیمش تبلیغ کند.
سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال در خصوص دیدارهای هفته یازدهم لیگ شانزدهم گفت: تیمها نشان دادهاند که از آمادگی نسبی برخوردارند و هیچ تیمی در حاشیه امنیت نیست. تیمهای بالا و پایین جدول بازیهای سختی در پیش دارند و تعطیلاتی که بارها در لیگ شانزدهم وجود داشته، باعث شده تا تیمها چندین بار بدنسازی کرده ولی به آمادگی کامل نرسند.
سرمربی پیشین استقلال تأکید کرد: تعطیلات لیگ باعث شد تا حساسیت از بازیها دور شده و تماشاگران هم مانند گذشته رغبتی به حضور در ورزشگاه نشان ندهند. آنها دوست دارند که بازیها هفته به هفته انجام شده و از حساسیت دور نشود، اما بعد از چهار هفته، یک ماه تعطیلی در لیگ ما دیگر نه جذابیتی برای تماشاگران گذاشته است، نه آمادگی برای تیمها.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در تمام دنیا آنقدر تعطیلی در لیگ به وجود نمیآید و انتظار داریم مسئولان فوتبالمان طوری برنامهریزی کنند که تیمها در طول فصل متضرر نشوند.
سرمربی پیشین استقلال در خصوص دیدارهای باقیمانده جام حذفی گفت: در جام حذفی عدالت رعایت نمیشود و همیشه شاهد بودهایم تیمهایی که بسیار قدرتمند هستند، اما مقابل برخی تیمهای ضعیف شکست خورده و از دور مسابقات حذف میشوند.
مظلومی تأکید کرد: بازیها باید به صورت رفت و برگشت انجام شود اما در کشور ما تنها یک بازی برگزار میشود و یک تیم مجبور است خارج از خانه بازی کند.
وی گفت: البته جام حذفی، جام شگفتیهاست. ما دیدیم پرسپولیس چطور مقابل قشقایی حذف شد و تیم نفت و گاز گچساران آنقدر عملکرد خوبی داشت که توانست به مرحله یک هشتم نهایی برسد، اما با تمام این تفاسیر هنوز نتوانستهایم جام حذفی را همانند تمامی کشورهای صاحب فوتبال برگزار کنیم و این جام نقاط ضعف زیادی دارد که امیدوارم برطرف شود.
سرمربی پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که شانس کدام تیم برای رسیدن به قهرمانی در جام حذفی بیشتر است؟ گفت: همه تیمها از یک اندازه شانس برخوردار هستند و هر تیمی که بتواند در این بازیهای باقیمانده عملکرد بهتری از خود نشان داده و مهاجمان بادقتی داشته باشد، میتواند قهرمان جام حذفی شود.
مظلومی در خصوص دیدار استقلال برابر گسترش فولاد و پیکان برابر پرسپولیس گفت: گسترش با اینکه در انتهای جدول است اما تیم بسیار خوبی است و من مطمئنم بازی قابل قبولی مقابل استقلال انجام خواهد داد اما باید بپذیریم که شرایط استقلال به مراتب بهتر از گسترش است و با توجه به اینکه در ورزشگاه آزادی این بازی برگزار میشود، هواداران استقلال میتوانند کمک مؤثری به تیمشان کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: پرسپولیس این روزها شرایط خوبی دارد اما میدانیم بازی مشکلی مقابل پیکان خواهد داشت و باخت پرسپولیس مقابل پیکان میتواند دیگر تیمها را خوشحال کرده اما پیروزی این تیم باعث خواهد شد تا سرخپوشان فاصله خود را با دیگر تیمها بیشتر کند.
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