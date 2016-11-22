اجرای طرح سیستم آبیاری نوین در باغات جمال آباد قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز سه شنبه در جریان بازدید از اجرای سیستم نوین آبیاری در باغات جمال آباد قزوین اظهار کرد: در سفر هیئت دولت به استان مصوب شد که ۲۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان به سیستم نوین آبیاری مجهز شوند.

به گفته وی تاکنو ن از محل اجرای این طرح بیش از ۱۴۰۴ هکتار از اراشی کشاورزی استان به سیستم نوین آبیاری تجهیز شده اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد همچنین عملیات اجرایی دو هزار و ۵۲۵ هکتارآباری نوین نیز در استان آغاز شده است.

متقی فرد به ویژگی باغات منطقه جمال آباد قزوین اشاره کرد و افزود: در این مرحله تاکنون بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار از این باغات برای اجرای سیستم نوین آبیاری شناسایی و با تشکیل پرونده در حال اجرا سیستم هستیم.

به گفته وی اجرای سیستم نوین آبیاری نقش بسرایی استفاده بهینه از منابع آبی دارد.