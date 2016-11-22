اثرات محیط زیستی جنگ تحمیلی همچنان باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، هومان لیاقتی در هشتمین همایش اثرات جنگ و مخاصمات بر محیط زیست گفت: مرکز صلح و محیط زیست سال ۸۴ توسط خانم ابتکار تاسیس شد. در بسیاری از مناطق کره زمین مساله جنگ ها و نبود صلح در میان ملل عامل بسیاری از تخریب های محیط زیست بوده است.

لیاقتی تصریح کرد: نمونه بارز این موضوع جنگ تحمیلی بود که کشور عراق به ما تحمیل کرد و اثراتش را تا امروز شاهدیم. موارد متعدد دیگری نیز در شمال آفریقا و دیگر نقاط زمین و همچنین خشک شدن تالاب های زیادی بر اثر ریزگردها از نمونه های دیگر این موضوع است.

وی ادامه داد: جنگ اول و دوم جهانی هم اثرات زیست محیطی زیادی به دنبال داشتند و در یک نمونه تاریخی در کشور خودمان باید به حمله مغول اشاره کرد که مقادیر زیادی از جنگل ها را در ایران نابود کرد.

مدیرعامل مرکز صلح و محیط زیست در پایان تاکید کرد: این افتخار را داریم که با تمام سختی های که در پیش داشتیم در این مرکز در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگ سازی هم برای عموم جامعه و هم در سطح تخصصی حضور فعال داشته ایم و هر سال با همه سختی ها جایزه دکتر تقی ابتکار را برگزار کردیم که در سه سال گذشته بین المللی نیز شده است.