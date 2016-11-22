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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

قائم مقام وزیر بهداشت:

حق بیمه سلامت کارگران کجا هزینه شده است

حق بیمه سلامت کارگران کجا هزینه شده است

قائم مقام وزیر بهداشت، گفت: حق بیمه کارگران و کارفرمایان بابت تامین سلامت آنها، کجا هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر ایرج حریرچی در واکنش به لحن تهدید آمیز یکی از نمایندگان مجلس در خصوص دست اندازی وزارت بهداشت به منابع تامین اجتماعی، افزود: فرافکنی و اظهارات غیر مرتبط مشکلی را حل نمی کند تنها یک سئوال اصلی و اساسی از طرف وزارت بهداشت مطرح شده و آن این است که در طی چند دهه گذشته حق بیمه ای که برای سلامت از کارگران و کارفرمایان دریافت شده است، به طور روشن وشفاف در کجا هزینه شده است.

وی گفت: درخواست وزارت بهداشت پاسخ به این سئوال ساده است و پاسخ به آن، نیاز به عصبی شدن و تهدید ندارد.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: مگر نه این است که مدیران فعلی سازمان و خیل کارشناسان به طور مکرر اعلام کرده اند که در دوره های قبلی منابع قابل توجهی از حوزه درمان در حوزه های غیر مرتبط به طور غیر قانونی هزینه شده است، چه تضمینی وجود دارد که این اقدام غیر قانونی دوباره تکرار نشود.

حریرچی خاطرنشان کرد: بنده از دوستان منصف درخواست دارم که این موضوع مهم و در عین حال ساده را با موضوعات دیگری که مورد ادعای وزارت بهداشت نیست نظیر انتقال منابع سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت یا انتقال بیمارستان های ملکی مخلوط نکنند و به طور صادقانه در جهت منافع عموم کارگران قدم بردارند.

کد مطلب 3831009
حبیب احسنی پور

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