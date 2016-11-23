مراکز قرآنی در ابهر توسعه یافته است

حجت الاسلام حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به توسعه کیفی و کمی مراکز قرآنی شهری و روستایی در شهرستان ابهر اشاره کرد و گفت: ابهری ها استقبال خوبی از برنامه های قرآنی دارند.

وی اظهار کرد: باید در کنار افزایش تعداد مراکز قرآنی به کیفیت برنامه های انجام شده هم در این مراکز توجه شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ابهر گفت: طی بازه زمانی یک سال ۵ الی ۶ خانه قرآنی در شهرستان ابهر فعالیت خود را آغاز کرده است و در این میان بانوان استقبال زیادی از فعالیتهای قرآنی دارند.

محمدی تاکید کرد: طی سالجاری تعداد مراکز قرآنی هم در سطح شهرستان ابهر در مناطق شهری و روستایی افزایش می یاید و در حال حاضر بیش از ۱۴ مرکز قرآنی در شهرستان ابهر فعالیت می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ابهر تصریح کرد: برنامه های تخصصی برای مراکز قرآنی در شهرستان ابهر در دستور کار است.

محمدی با بیان اینکه فعالیت های قرآنی در مناطق محروم شهرستان ابهرتوسعه می یابد، تصریح کرد: سهم مناطق محروم در برنامه ها دیده شده است و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ابهر در ایام مناسبتی برنامه های قرآنی را با اعزام مبلغین انجام می دهد.

وی یاد آورشد: توسعه فعالیت های قرآنی کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد و در این میان تبلیغات اسلامی بر تقویت برنامه های قرآنی بسیار جدی است و برای تمام سنین برنامه های قرآنی دارد و تاکنون هم فعالیت های خوبی را انجام داده است.