سریعترین خودروی الکتریکی جهان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تا پیش از این خودروهای الکتریکی با موتورهایی کم قدرت و ضعیف شناخته می شدند که سرعت کمی داشتند و برای استفاده درون شهری مناسب بودند.اما اکنون این روند تغییر کرده است.

ابرخودروهای الکتریکی و خودروهای صندوق دار خارق العاده، نشان داده اند اتومبیل های برقی قابلیت های فراوان و جالب دارند.

در همین راستا شرکت NextEV اعلام کرده خودروی جدیدش که NIO EP۹ نام دارد در همه بخش ها یک گام جلوتر است. همچنین قدرت موتور نیز با خودروهای شرکت کننده در مسابقات Formula E برابری می کند.

هنوز کسی شرکت چینی NextEV را نمی شناسد. این شرکت گمنام که از سال ۲۰۱۴ در مسابقات Formula E فعال بوده، توانسته موفقیت هایی به دست آورد. اما خودروساز چینی هیچ گاه یک خودروی جاده ای نساخته است.

به نظر می رسد با پرده برداری از EP۹ به عنوان زیر مجموعه جدید شرکت NIO تغییری بنیادین در صنعت خودروسازی ایجاد شود.

البته این خودرو نام جذابی ندارد اما شرکت سازنده ادعاهای خارق العاده درباره عملکرد آن دارد. یکی از سخت ترین آزمایشات مربوط به دینامیک خودرو ، رانندگی در مسیر مسابقه افسانه ای «نورنبرگ» است.

شرکت NextEV ادعا می کند ابرخودرویی که ساخته می تواند مسیر «نوردشلیف» (حلقه شمالی مسیر مسابقه نورنبرگ) را فقط در ۷:۰۵.۱۲ دقیقه طی کند. به این تریب سریعترین خودروی الکتریکی خواهد بود که این مسیر را طی کرده است.

چنین سرعتی نه تنها برای یک خودروی برقی بلکه حتی در مقایسه با خودروی GT-R Nismo شرکت نیسان و خودروی اسپرت Viper ACR شرکت «دوج» نیز قابل توجه به حساب می آید.

قدرت حرکت خودرو به وسیله چهار موتور الکتریکی تامین می شود که هرکدام گیربکس مخصوص خود را دارند. NextEV ادعا می کند این سیستم دقیقا هزار کیلووات برق تولید می کند. به این ترتیب فقط در ۷.۱ ثانیه سرعت خودرو به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد.

خودروی EP۹ علاوه براین عملکرد خارق العاده از سیستم باتری های قابل تعویض استفاده می کند و می تواند پس از ۴۵ دقیقه شارژ مسافت ۴۲۷ کیلومتر را طی کند.