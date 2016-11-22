استاندار قزوین موفقیت برترین مربی تکواندو جهان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی استاندار قزوین با صدور پیامی انتخاب فاطمه صفرپور را به عنوان برترین مربی تکواندو بانوان جهان به همراه کسب عنوان قهرمانی دختران تکواندوکار ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان در کشور کانادا را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: دیگر بار در رقابت های تنگاتنگ، آینده سازان تکواندو کشور در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در کشور کانادا موفق شدند با کسب عنوان قهرمانی در بخش دختران و به اهتزاز درآوردن پرچم کشورمان افتخاری را برای ایران اسلامی به ارمغان بیاورند.

در بخش بعدی این پیام آمده است: اینجانب کسب عنوان ارزشمند قهرمانی جهان توسط تیم ملی تکواندو نوجوانان دختر کشور به ویژه دریافت عنوان بهترین مربی تکواندو جهان توسط خانم فاطمه صفرپور سرمربی ارزنده و قزوینی تیم ملی تکواندو نوجوانان را به مجموعه پرتلاش فدراسیون، کادر مدیریتی، دست اندکاران و فعالان این رشته ورزشی و خانواده ی محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض می کنم.

در بخش پایانی این پیام آمده است: امید می رود با اتکا به خداوند متعال شاهد موفقیت های روزافزون نوجوانان و جوانان این مرزو بوم و بویژه بانوان و دختران نوجوان و جوان در عرصه های مختلف جهانی باشیم.

یازدهمین دوره رقابت های تکواندو نوجوانان جهان از ۲۶ آبان ماه با حضور ۸۰۰ تکواندوکار از ۱۱۰ کشور به میزبانی شهر بورنابی کانادا برگزار شد.

شاگردان صفرپور مربی قزوینی تیم ملی در این رقابت ها ضمن کسب ۴ مدال رنگارنگ عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص دادند و با کسب این افتخار موجب شدند تا وی نیز به عنوان برترین مربی تکواندو دنیا انتخاب شود.