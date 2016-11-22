دانش آموزان سمنانی آموزش تفکیک زباله از مبدأ دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان حمید رضا پیوندی درباره طرح آموزش دانش آموزان سمنانی درباره تفکیک زباله، توضیح داد: فاز نخست طرح آموزش تفکیک زباله از مبدأ در مدارس که ازابتدای مهر ماه آغاز به پایان رسید که طی آن سه هزار و ۹۵۳دانش آموز در۱۳ مدرسه مقاطع ابتدایی اول توسط کارشناسان و آموزشگران سازمان مدیریت پسماند شهرداری آموزش دیدند.

وی افزود: تنوع آموزش در فراگیری تاثیر بسزایی در جذابیت برای کودکان و دانش آموزان دارد و کارشناسان و آموزشگران سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان پس از ارائه آموزش های لازم، به برگزاری مسابقه در زمینه مطالب عنوان شده اقدام و به برندگان جوایزی اهدا می کنند تا از این طریق در راستای نهادینه شدن آموزش ها به دانش آموزان، اطمینان حاصل کنیم.

مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری سمنان همچنین گفت: به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با مقوله بازیافت از ابزار هایی همچون پاور پوینت آموزشی، ارائه کارت همیار طبیعت و پک های آموزشی که شامل مداد روزنامه ای، پلاستیک بازیافت به رنگ آبی و برگه هایی که در آن مسابقه و جدول طراحی شده، استفاده می شود و دانش آموزان با شرکت در آن و ارائه پاسخ صحیح و تحویل آن به غرفه بازیافت جایزه دریافت می کنند.

پیوندی به اهمیت موضوع تفکیک از مبدا زباله در شهر اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مدارس تولیدکننده‌ عمده‌ زباله خشک از جمله کاغذ هستند سازمان پسماند شهرداری سمنان برای سامان‌دهی و جمع‌آوری این پسماندهای خشک مقاطع مختلف مدارس را جامعه‌ هدف خود قرار داده و تحقق این امر مهم علاوه بر ارتقا فرهنگ سازی در مدارس و نهادینه شدن این فرهنگ در نسل های آینده موجب کاهش هزینه جمع آوری زباله ها، افزایش درآمدها و زمینه ایجاد اشتغال می گردد.

ضایعات ساختمانی سمنان جمع آوری شدند

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری شهرداری سمنان همچنین از پاکسازی ضایعات و پسماند های ساختمانی رها شده در سطح شهر سمنان خبر داد و گفت: این سازمان از طریق اخطارها و برخورد های قانونی با متخلفان توانسته است تا تخلفات حاصل از رها سازی پسماند های ساختمانی در سمنان را تا ۸۰درصد کاهش دهد.

پیوندی افزود: اولین مرحله از اقدامات پاکسازی پسماند های ساختمانی و عمرانی رهاشده واقع در جاده سیلو و میدان شهدای حسن آباد سمنان بود که طی روزهای پایانی آبان ماه صورت پذیرفت همچنین در راستای فرهنگ سازی، رفاه حال شهروندان و زیباسازی منظره شهری درخصوص رهاسازی پسماند های ساختمانی و عمرانی، سازمان اقدام به جمع آوری و ساماند هی اینگونه پسماند ها در نقاط مختلف شهر می کند.

وی افزود: مدیریت پسماند زباله شهری جز در سایه همراهی مردم با مسئولان شهرداری امکان پدیر نخواهد بود لذا از مردم می خواهیم تا نسبت به مدیریت پسماند از مبداء اهتمام ویژه ای داشته باشند.