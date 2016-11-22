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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان:

توانمندسازی حاشیه شهرها برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

توانمندسازی حاشیه شهرها برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

گرگان- مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان گفت: توانمندسازی حاشیه شهرها به کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، عبدالرضا چراغعلی، در دیدار با فرماندار گرگان، ضمن تاکید بر لزوم تقویت حاشیه شهرها افزود: توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه شهرها نقش مهمی در کاهش آسیبها و بزهکاری دارد

چراغعلی بااشاره به اینکه استان گلستان مخصوصا شهرستان گرگان پدیده مهاجرت پذیری آن بیش از توان محدود شهر است، افزود: با جلوگیری از پدیده مهاجرت تا حدودی می توانم از توسعه و پیشرفت حاشیه شهر جلوگیری کنیم و همین مسله نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها ی اجتماعی از قبیل اعتیاد ، تکدیگری و کودکان بی گناه کار دارد

این دیدارکه به منظور بررسی آخرین وضعیت اجتماعی شهرستان گرگان و همکاری بیشتر حوزه اجتماعی استان با حوزه اجتماعی شهرستان برگزار شد، موارد و مشکلات این حوزه مورد پیگیری قرار گرفت.

لازم بذکر است در این جلسه بنا شد کارگروه اجتماعی فرهنگی استان و شهرستان گرگان نشستی را به میزبانی فرمانداری در اوایل آذر ماه با حضور تمامی ادارات عضو برگزار کنند.

کد مطلب 3831030

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