مهلت ۱۰ روزه استقلال به علی ضیا برای عذرخواهی

محسن بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضع گیری علی ضیا در یک برنامه زنده تلویزیونی نسبت به فیلم منتشر شده در فضای مجازی اظهار داشت: کار «مجری» کاملا مشخص است. مجری یعنی اجرا کننده. مجری برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی هم فردی است که برنامه مزبور را با سیاست تهیه کننده و متن نویسنده اجرا کند. نه اینکه هرچه دل تنگش خواست روی آنتن زنده رسانه ملی بیان کند.

معاون حقوقی باشگاه استقلال ادامه داد: کار آقای ضیا مصداق عینی سوء استفاده از موقعیت خود در رسانه ملی و ابراز علائق شخصی است که منجر به جریحه دار شدن احساسات میلیون‌ها هوادار استقلال شد. تاکید می کنم که این هواداران استقلال هم جزو مخاطبان همان صدا و سیما هستند و این رفتارها می تواند برای رسانه ملی نیز افت مخاطب داشته باشد.

بزرگی گفت: در هر صورت باشگاه استقلال به صورت رسمی برای علی ضیا یک ضرب العجل ۱۰ روزه تعیین می کند که وی رسما از باشگاه استقلال، مهدی رحمتی و هواداران ما عذرخواهی و دلجویی نماید و در این مدت نیز شبکه اول سیما برخوردی متناسب با رفتار ناپسند این مجری به صورت درون سازمانی انجام دهد.

وی افزود: چنانچه این دو اتفاق نیفتد، حق شکایت از علی ضیا برای باشگاه استقلال محفوظ است و قطع به یقین باشگاه استقلال از طریق مراجع قضایی پیگیر شکایت از وی خواهد بود و این بار ما (باشگاه استقلال) تا انتهای کار در خدمت آقای ضیا خواهیم بود.

بزرگی گفت: این افراد باعث می شوند تا انسان ها باور کنند عفو و بخشش جواب نمی دهد. سال گذشته همه فکر کردند این آقا بعد از عذرخواهی از آقای مظلومی و باشگاه استقلال که با وساطت و پادرمیانی بزرگتر ها و ریش سفیدها صورت گرفت متنبه شده. اما متاسفانه ایشان با رفتار جدیدشان خلاف این باور هواداران استقلال را اثبات کرد.