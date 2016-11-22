به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در هشتمین همایش اثرات جنگ و مخاصمات بر محیط زیست گفت: رخداد امروز که در سازمان محیط زیست برگزار می شود به موقع ارتباط بین محیط زیست به عنوان یک مسئولیت جهانی و عوامل تخریبی زیست محیطی ناشی از جنگ را به ما یادآوری می کند.

صالحی ادامه داد: از زمان توافق استکهلم به این سو بر اهمیت محیط زیست در سطح بین‌المللی تاکید شده است و از آن زمان فراز و فرودهای زیادی را طی کرده‌ایم. در دهه های اخیر پیشرفت های خوبی در ارائه و ایجاد لوازمی برای اتخاذ عمل و مقابله با چالش های فرا روی جامعه جهانی داشته ایم، اما چالش ها در گذر زمان شکل پیچیده تری به خود گرفته اند.

وی افزود: من به عنوان یک فرد دانشگاهی و همچنین با مسئولیت هایی که در وزارت خارجه و اکنون در سازمان انرژی اتمی داشته و دارم به محیط زیست به عنوان یک مساله جهانی که بر جوامع جهانی تاثیر می گذارد و همچنین به مناقشات و جنگ پرداخته ام. باید بپذیریم که در منطقه شاهد مناقشات هستیم و هر روز اخبار و تصاویر دلخراشی را می بینیم و رنج انسان ها را شاهدیم و همه اینها به تخریب محیط زیست منتج شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: باید بر آمد و شدها برای کنترل خشونت افسارگسیخته بیفزاییم زیرا در سطح بین المللی هیچ پاسخ مشخصی در خصوص آسیب جنگ ها بر محیط زیست چه در زمین و چه در دریا ندیده ایم. باید به محیط زیست و معیشت انسان توجه داشته باشیم و همه می دانیم که تخریب محیط زیست در زمان ما گسترده تر شده زیرا ابزارهای جنگی پیشرفته تر شکل گرفته و سلاح های اتمی و بیولوژیک محیط زیست را به شدت آلوده می کنند.

صالحی تصریح کرد: باید امیدوار باشیم تسلیحات هسته ای هیچ گاه مورد استفاده قرار نگیرد باید در سطح منطقه ای و جهانی توجه کنیم که این وظیفه بسیار سنگین بر دوش ماست.

وی ادامه داد: یافته های علمی به ما می گوید اختلالات محیط زیستی می تواند معیشت انسان را تا هزاران سال دچار مشکل کند و کیفیت زندگی را برای نسل های متمادی تحت تاثیر قرار دهد. در زمینه تخریب محیط زیست و توسعه پایدار نگرانی هایی وجود دارد. همچنین ضرورت دارد بر تشدید پدیده گرد و غبار در اثر مخاصمات توجه کنیم و به افزایش آگاهی برای پیامدهای تخریبی جنگ بر محیط زیست نیازمندیم و این امر مستلزم همکاری منطقه ای بیشتر است که امیدواریم مورد توجه جهانی قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: جامعه بین المللی به طور کلی و به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت نتوانستند و در جایگاهی قرار نگرفته اند که جنگ ها و مناقشات مسلحانه را متوقف کنند چه رسد به اینکه از پیامدهای آن جلوگیری کنند. جامعه بین الملل در خلال چند دهه گذشته به ویژه از نشست ۱۹۹۲ به این سو تلاش کرده ابزارهایی را فراهم کند تا از آثار وحشتناک مناقشات بر محیط زیست جلوگیری کند.

صالحی تاکید کرد: تلاش شده کشورهای مختلف در سطح ملی و فراملی به مساله بپردازند و بر اساس توافق نامه های موجود نتوانسته ایم پا به پای چالش ها جلو برویم و با آنها مقابله کنیم. UNEP و IUCN هم بر این مساله تاکید دارند و سایر نهادهای بین المللی نیز باید به ابعاد مختلف این مساله بپردازند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: یک بعد مساله محافظت حقوقی از محیط زیست در شرایط جنگ است اما بعد دیگر نقش منابع طبیعی در ایجاد صلح است. ایجاد یک ساز و کار صلح سازی بعد از مناقشات می تواند کمک کند نهادی شکل بگیرد تا از نتایجی مثل فقر و رنج انسان ها جلوگیری کند و در مراحل بعدی تاریخ نشان داده این مسائل می توانند بهانه ای برای رفع تنش باشند و مناقشات را تسهیل کنند.

صالحی افزود: باید راه های بهتری را برای تطابق با هنجارهای بین المللی ارائه بدهیم با توجه به افزایش هزینه های بازیگران غیردولتی در پدیده جنگ و تاثیرات مخرب ظهور آنها در خاورمیانه ارائه این راه ها لازم است تا به این پدیده بپردازیم.

وی با اعلام اینکه من به طور شخصی در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ حضور داشتم تاکید کرد: می خواهم اعلام کنم درس این فرآیند موفقیت آمیز چه بوده است. می توانیم به سراغ گفتگو برویم و این تنها راه حل مناقشات است، تمام مناقشاتی که در منطقه وجود دارد هم می تواند بر این اساس حل و فصل شوند.

وی در پایان با بیان اینکه توافق هسته ای نشان داد ماهیت برنامه هسته ای ما صلح آمیز است تاکید کرد: ما توانستیم از طریق گفتگو شرایط را هموار کنیم، در سطح منطقه و بین المللی نیز می توانیم به سمت همکاری برویم، من و ایران متعهد به گفتگو و همکاری در چارچوب های برد برد هستیم تا نقش خود را در پیشرفت محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار طولانی مدت ایفا کنیم و امیدوارم بتوانیم به آرمان های مهم جهان عاری از جنگ دست پیدا کنیم.