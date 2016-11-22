به گزارش خبرنگار مهر، حسین کریمی اول ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از جهادگران علم و فناوری استان گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: ما در عرصه علم و فناوری رسالتی داریم و بر اساس این رسالت باید حرکت کنیم و باید بدانیم کوچک‌ترین وقفه در توسعه علمی کشور بی‌احترامی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام دارای یک نقش اساسی و دارای تحولات بیین المللی است، افزود: امروز منشأ تحولات دنیای کنونی و جبهه حق علیه باطل قطعاً انقلاب اسلامی است.

جانشین سپاه نینوای گلستان اظهار کرد: بر اساس این ایده و جایگاه باید نقش خودمان را طراحی کنیم، اگر می‌خواهیم انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی را به دنیا معرفی کنیم این کار با شعار امکان‌پذیر نمی‌شود بلکه باید در سطوح مختلف برنامه‌ریزی کرد.

کریمی اول گفت: انقلاب اسلامی از محدوده ایران خارج شد و امروز سخنان رهبرمان در دست بومی‌های آمریکایی است پس باید رسالت خود را انجام دهیم و در این مسیر حرکت کنیم.

وی بابیان اینکه در عرصه علمی پژوهشی بسیج و عرصه دانش و پژوهش سپاه هزینه‌ها و پشتیبانی‌ها از سوی سپاه در حال انجام است، گفت: یک سطح این پشتیبانی‌ها در سطح کشور و یک سطح دیگر کشوری است و تمام تلاشمان این است که ایده‌ها به محصول تبدیل شوند.

کریمی اول اظهار کرد: با شهدا عهد ببندیم اگر آن‌ها با خونشان آرمان‌های امام را عملی کردند ما با قلم، اندیشه و فکرمان راهشان را ادامه دهیم.

جانشین سپاه نینوای گلستان بابیان اینکه دنیا هرگز نمی‌خواهد ما در عرصه‌های علمی به رتبه‌های تک‌رقمی دست پیدا کنیم، گفت: اینکه ما امروز در برخی عرصه‌ها مانند نانو در مکان ۶ ام دنیا هستیم دلیلش انقلاب اسلامی است که یکی از مؤلفه‌هایش خودباوری و برگرفته از قرآن است.

کریمی اول گفت: ما امروزه می‌توانیم در بحث هسته‌ای غنی‌سازی ۲۰ درصد انجام دهیم وقتی کشوری بتواند به این درجه از غنی‌سازی برسد برایش ۲۰ درصد و ۹۰ درصد فرقی ندارد چراکه سختی کار تا همان ۲۰ درصد است.

وی در پایان تاکید کرد: ما در تمامی عرصه‌ها ازجمله هوافضا، جنگ الکترونیک، هواپیمای بدون سرنشین و... حرف‌های زیادی برای گفتن داریم که نباید اجازه دهیم راکد بماند.