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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

مدیر عامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان خبر داد:

افزایش تعداد جایگاههای CNG در سیستان و بلوچستان

افزایش تعداد جایگاههای CNG در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیر عامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: با گازرسانی به شهرهای استان جایگاههای CNG نیز در سطح استان افزایش می یابد.

محمدحسن طهرانی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهارداشت: یکی از مزیت های گازرسانی به استان رونق گاز سوز کردن خودروها است در نتیجه جایگاههای «سی ان جی» نیز در سطح استان سیستان و بلوچستان باید افزایش پیدا کند.

وی افزود: این اقدام تاثیر بسزایی بر روی اقتصاد خانواده در بحث مبلغ پرداختی و کاهش هزینه های سوخت دارد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی جایگاه هایCNG فرصتی برای سرمایه گذاری و اشتغال است، خاطرنشان کرد: کلیه افرادی که تمایل به ایجاد جایگاه CNG دارند می توانند در این خصوص اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان بیان کرد: باگازرسانی به استان قاچاق سوخت هم کاهش می یابد و علاوه بر صرفه جویی اقتصادی به حفظ محیط زیست نیز کمک می شود.

وی تصریح کرد: ظرفیت های خوبی در بخش گاز وجود دارد بطوری که علاوه بر تامین گاز مصرفی استان می توان صادر کننده گاز به کشورهای همسایه هم بود.

کد مطلب 3831045

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