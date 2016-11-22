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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری خراسان جنوبی:

۹۹.۵ درصد مردم خراسان جنوبی در سرشماری نفوس و مسکن مشارکت کردند

۹۹.۵ درصد مردم خراسان جنوبی در سرشماری نفوس و مسکن مشارکت کردند

بیرجند- قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن خراسان جنوبی از مشارکت ۹۹.۵ درصدی مردم استان در سرشماری ۹۵ خبر داد.

یاسر ضامن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در زمان اجرای سرشماری حضوری بیش از ۵۰۷ هزار مکان در مناطق شهری و روستایی در استان فهرست برداری شده است.

وی بیان کرد: در این مدت اطلاعات بیش از ۲۱۴ هزار خانوار استان فهرست برداری و ثبت شده است.  

قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن خراسان جنوبی از مشارکت ۹۹.۵ درصدی مردم استان در سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ خبر داد و گفت: همچنین در سرشماری امسال به ۹۹ درصد خانوار ها مراجعه شده است.

مشارکت ۴۷ درصدی در سرشماری حضوری

ضامن با اشاره به مشارکت ۵۲ درصدی مردم استان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن، عنوان داشت: همچنین در مرحله حضوری ۴۷ درصد خانوار ها مشارکت داشته اند.

وی ادامه داد:حدود ۰.۵ درصد خانوار ها نیز غایب و ۰.۵ درصد نیز عدم همکاری داشته اند.

قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن خراسان جنوبی بیان داشت:  این در حالی است که استان خراسان جنوبی به رقمی که مرکز آمار برای استان تعریف کرده رسیده و از این نظر می توان گفت سرشماری به صورت ۱۰۰ درصد در استان انجام شده است.

ضامن در ارتباط با خانوارهای غایب در سرشماری نیز گفت: این خانوارها تا پایان امروز فرصت دارند تا با مراجعه به ستاد سرشماری یا سایت سرشماری اطلاعات خود را وارد کنند.

کد مطلب 3831054

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