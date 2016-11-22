سطح هوشیاری آیت الله موسوی اردبیلی افزایش یافت

سید محمد باقر حسینی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از مساعد شدن وضعیت آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی خبر داد و گفت: سطح هوشیاری این مرجع تقلید دیروز پائین بود ولی امروز افزایش یافته و به عدد هفت رسیده است.

وی ادامه داد: کلیه‌های ایشان نیز که از کار افتاده بود امروز مجدد بهبود یافته و همین امر نگرانی‌ها را کمتر کرده است.

مدیر دفتر آیت الله موسوی اردبیلی همچنین به عیادت مقام معظم رهبری از این مرجع تقلید اشاره و گفت: امروز ساعت ۱۱ مقام معظم رهبری در بیمارستان لاله از آیت الله موسوی اردبیلی عیادت کردند.

وی در ادامه بیان کرد: آیت الله موسوی اردبیلی ظهر روز دوشنبه با احساس درد از ناحیه شکم به بیمارستانی در قم مراجعه کردند که از آنجا به تهران اعزام شدند و در حال حاضر مشکل ایشان قلبی تشخیص داده شده است و در حال حاضر سطح هوشیاری ایشان در حال بهبود است.