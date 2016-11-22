جلسه شور دوم لایحه هوای پاک به ریاست لاریجانی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، ابتکار ضمن تقدیر از اقدام رئیس قوه مقننه برای تسریع در روند تشکیل این جلسه، اظهار کرد: اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی نشان دهنده توجه مجلس دهم به موضوع محیط زیست، همچنین حل معضل آلودگی هوا است.

به گفته وی، مفاد متعددی از لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (هوای پاک) در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به اهمیت رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (هوای پاک)، همچنین خلاء های قانونی در این زمینه، تشکیل جلسه شور دوم این لایحه بسیار مفید و ضروری بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند و تسریع در تشکیل جلسات آتی در این خصوص، به زودی شاهد طرح لایحه در صحن علنی مجلس باشیم.

ابتکار همچنین از اعضا و روسای کمیسیون های تخصصی عمران، قضایی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، صنایع و معادن به دلیل همکاری در بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (هوای پاک) تقدیر و تشکر کرد.