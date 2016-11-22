۷۰ درصد جامعه را تحت پوشش اورژانس اجتماعی قرار دادیم

به گزارزش خبرنگار مهر، دکتر امید قادری امروز سه شنبه در همایشی که به مناسبت روز جهانی پیشگیری از سوءرفتار با کودکان در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته ۲۳ هزار و ۷۰۷ مورد تماس با تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در خصوص کودک آزاری در کشور گرفته شده که ازاین تعداد ۲۲ درصد مسامحه وغفلت، ۴۵ درصد آزار جسمی، ۲درصد آزار جنسی و ۱۶ درصد جسمس و جنسی بوده است.

وی افزود: در استان کرمانشاه طی ۶ ماهه ابتدای سال، ۲۱۷ مورد تماس تلفنی در خصوص کودک آزاری با خط تلفن ۱۲۳ برقرار شده که میزان ۱۰ درصد تماس‌ها را در این خصوص به خود اختصاص داده و ۷۵ درصد کل تماس‌ها علت غفلت و مسامحه از قبیل مسمومیت با متادون، رهاشدگی، بدسرپرستی بوده است

دکتر قادری بیان کرد: در سطح کشور ۱۹۲ شهرستان و بیش از هفتاد درصد جمعیت کشور تحت پوشش اورژانس اجتماعی است و همچنین بیش از هفتاد درصد جمعیت استان را پوشش دادیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه به این موضوع پیشگیری از سوء رفتارهای کودکان گفت: باید توجه مردم را به این مسئله که اورژانس اجتماعی توجه کنند و به هنگام بروز آسیب اجتماعی خود را کنار نگیرند جلب نماییم.

دکتر قادری تاکید کرد: حداقل کاری که مردم به هنگام مواجهه با رفتارهای سوء علیه کودکان می‌توانند انجام دهند تماس با تلفن ۱۲۳ است و امیدواریم شاهد پدیده‌های بد اجتماعی که چهره جامعه را خراب میکند نباشیم و شاهد روزی باشیم که یک مورد کودک آزاری در جهان دیده نشود.