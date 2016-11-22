امداد رسانی در فولاد محله سمنان ادامه دارد/ اعزام ۵ اکیپ امدادی

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در حال حاضر امداد رسانی به هموطنان گرفتار در برف و کولاک محور سمنان-فولاد محله در شرف انجام است، ابراز داشت: یگ گروه تفریحی در ییلاق روستاهای فولاد محله از چند روز گذشته درگیر برف و کولاک شدند و هم اکنون امداد رسانی به این افراد با همکاری راهداری در حال انجام است و به زودی از برف نجات خواهند یافت.

وی افزود: با توجه به کولاک و برف در محورهای کوهستانی از شب گذشته در محور فولاد محله به کیاسر ۱۱ خودرو درگیر برف شدند و امداد رسانی به ۱۵ نفر انجام شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه امداد و نجات پایگاه های هلال احمر در جاده ها مستقر هستند، ابراز داشت : در سطح استان ۱۱پایگاه ثابت امداد و نجات جاده ای مستقر هستند و با توجه به ایام سرما و زائران پیاده حرم رضوی برای مراسم ارتحال پیامبر (ص) و شهادت امام رضا(ع)، دواکیپ دیگر نیز به این مجموعه اضافه شد و در حال حاضر ۱۳ پایگاه امداد و نجات جاده ای با پنج نیرو در هر پایگاه خدمت رسانی به مردم را برعهده دارند همچنین این پایگاه ها دارای یک یا دو خودروی امداد و نجات مجهز هستند.

یحیایی در ادامه تصریح کرد: طی دو شب اخیر با شروع فصل سرما و کولاک و برف در محورهای شهمیرزاد، فولادمحله و کیاسر در گردنه های استان در مجموع به پنج خودرو و ۲۳نفر امداد رسانی شد.

وی همچنین با بیان اینکه طوفان دیشب در شاهرود خسارتی در پی نداشت، افزود: باتوجه به بروز کولاک و برف در گردنه های خوش ییلاق و توسکستان در حال حاضر اکیپ های مستقر در شاهرود آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

معاون امداد و نجات هلال احمراستان سمنان همچنین گفت: مسافرانی که قصد تردد از مسیرهای کوهستانی را دارند ابتدا وسایل خودرو مانند زنجیر چرخ، برف پاک کن و چراغ های مه شکن را مورد بازرسی قرار دهند و همچنین خانواده‌ها از سفر غیرضرورری به محدوده های برفگیر استان در این ایام سال خودداری کنند و در صورت الزام به سفر مواد غذایی، لباس گرم و تجهیزات زمستانی و گرمایشی را به همراه داشته باشند.

یحیایی همچنین ابراز داشت: هلال احمر استان سمنان برای رفاه زائران اربعین حسینی سه دستگاه آمبولانس شش نفر نجات‌گر و دو کادر درمانی داروخانه به کربلا اعزام کرد و این اکیپ در حال حاضر در مسیر برگشت از عراق به سر می برند.