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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان:

امداد رسانی در فولاد محله سمنان ادامه دارد/ اعزام ۵ اکیپ امدادی

امداد رسانی در فولاد محله سمنان ادامه دارد/ اعزام ۵ اکیپ امدادی

سمنان - معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان گفت: در پی بارش شدید برف در محور سمنان-فولاد محله، امداد رسانی به گرفتار شدگان این محور توسط پنج اکیپ سیار امدادی آغاز شد.

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در حال حاضر امداد رسانی به هموطنان گرفتار در برف و کولاک محور سمنان-فولاد محله در شرف انجام است، ابراز داشت: یگ گروه تفریحی در ییلاق روستاهای فولاد محله از چند روز گذشته درگیر برف و کولاک شدند و هم اکنون امداد رسانی به این افراد با همکاری راهداری در حال انجام است و به زودی از برف نجات خواهند یافت.

وی افزود: با توجه به کولاک و برف در محورهای کوهستانی از شب گذشته در محور فولاد محله به کیاسر ۱۱ خودرو درگیر برف شدند و امداد رسانی به ۱۵ نفر انجام شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه امداد و نجات پایگاه های هلال احمر در جاده ها مستقر هستند، ابراز داشت : در سطح استان ۱۱پایگاه ثابت امداد و نجات جاده ای مستقر هستند و با توجه به ایام سرما و زائران پیاده حرم رضوی برای مراسم ارتحال پیامبر (ص) و شهادت امام رضا(ع)، دواکیپ دیگر نیز به این مجموعه اضافه شد و در حال حاضر ۱۳ پایگاه امداد و نجات جاده ای با پنج نیرو در هر پایگاه خدمت رسانی به مردم را برعهده دارند همچنین این پایگاه ها دارای یک یا دو خودروی امداد و نجات مجهز هستند.

یحیایی در ادامه تصریح کرد: طی دو شب اخیر با شروع فصل سرما و کولاک و برف در محورهای شهمیرزاد، فولادمحله و کیاسر در گردنه های استان در مجموع به پنج خودرو و ۲۳نفر امداد رسانی شد.

وی همچنین با بیان اینکه طوفان دیشب در شاهرود خسارتی در پی نداشت، افزود: باتوجه به بروز کولاک و برف در گردنه های خوش ییلاق و توسکستان در حال حاضر اکیپ های مستقر در شاهرود آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

معاون امداد و نجات هلال احمراستان سمنان همچنین گفت: مسافرانی که قصد تردد از مسیرهای کوهستانی را دارند ابتدا وسایل خودرو مانند زنجیر چرخ، برف پاک کن و چراغ های مه شکن را مورد بازرسی قرار دهند و همچنین خانواده‌ها از سفر غیرضرورری به محدوده های برفگیر استان در این ایام سال خودداری کنند و در صورت الزام به سفر مواد غذایی، لباس گرم و تجهیزات زمستانی و گرمایشی را به همراه داشته باشند.

یحیایی همچنین ابراز داشت: هلال احمر استان سمنان برای رفاه زائران اربعین حسینی سه دستگاه آمبولانس شش نفر نجات‌گر و دو کادر درمانی داروخانه به کربلا اعزام کرد و این اکیپ در حال حاضر در مسیر برگشت از عراق به سر می برند.

کد مطلب 3831069

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