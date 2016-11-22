به گزارش خبرنگار مهر پوستر نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد از سوی بیناد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان رونمایی شد. این پوستر در حالی در معرض دید عمومی و اهالی رسانه قرار داده شد که به نظر میرسد در طراحی آن چند نکته مورد توجه قرار نگرفته است.
استفاده از عبارت انگلیسی «jala e aleahmad» در درج نام انگلیسی گرانترین و معتبرترین جایزه ادبی ایران به شکلی واضح اشتباه و ناشی از درک ناصحیح طراح از زبان انگلیسی است. به عبارت دیگر حرف «e» در این عبارت که معادل علامت کسره فارسی است، در نگارش انگلیسی درج نمیشود و در مواردی معدود نیز در میان دو خط تیره درج میشود.
به این اعتبار عبارت صحیح برای درج نام جلال آل احمد به زبان انگلیسی «jalal al-e-ahmad» و یا استفاده از عبارت «jalal al ahmad» است. در این زمینه لازم به یادآوری است که در زبان انگلیسی صدا و واژآرایی کلمات الزاما مانند زبان عربی در متن خود را نشان نمیدهد.
اما جدای از این مورد این پوستر که به شکلی نمادین یک کتاب در آن استفاده شده است؛ کمتر نمادی از نام جلالآل احمد در خود داراست. شاید وقتی جایزهای به نام این نویسنده مطرح طراحی میشود لازم است درباره او، منش و روشش، المانهای بیشتری در متن وجود داشته باشد اما درج یک امضاء کوچک از جلال و یا استفاده از نوشتههایی که ممکن است دستخط وی باشد- و البته شاید هم نباشد- نمیتواند به تنهایی حضور وی را به این پوستر و در نهایت جایزه تداعی کند. اما پوستر فعلی شاید برای یک جایزه ادبی مانند کتاب سال که هویت خود و حتی عنوانش را از «کتاب» میگیرد مناسبتر باشد تا جایزه ادبی جلالآل احمد که بیش از هر چیز تقویت ادبیات ایران را مد نظر دارد.
از سوی دیگر با توجه به اهداف برشمرده شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این جایزه، جا داشت، نمادهایی درباره خصایص و ویژگیهای این جایزه در این پوستر دیده میشد.
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