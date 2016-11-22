توجه به هنرنمایی جوانان مستعد همواره در اولویت زندگی هنریم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی در این دیدار از توجه جمشید مشایخی به هنرمندان جوان و حضورش در سالن های کوچک تئاتر تقدیر کرده و با اشاره به نقش تاثیرگذار این هنرمند بر هنرهای نمایشی ایران طی دهه های گذشت، برای جمشید مشایخی آرزوی سلامت کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که شاهد نقش آفرینی این هنرمند برجسته کشور بر صحنه تئاتر باشد.

جمشید مشایخی نیز با نام بردن از برخی نمایش هایی که دیده است به تشریح وضعیت هنر بازیگری و حضور نسل جوان در این عرصه پرداخت و کاستی های موجود در این زمینه را بر شمرد.

وی تاکید کرد: توجه به هنرنمایی جوانان مستعد کشور از جمله اولویت های زندگی هنری ام بوده و هست.

محمود عزیزی نیز حمایت جمشید مشایخی از جشنواره تئاتر رضوی را مورد توجه قرار داده و از حضور این هنرمند در دوره گذشته این جشنواره قدردانی کرد.