به گزارش خبرنگار مهر، «توسعه آرزوی مبهم اما مشترک» تیتر گفتگویی است با پروفسور جفری الکساندر استاد جامعه شناسی دانشگاه ییل آمریکا، پیرامون توسعه، جامعه مدنی و دین که در این شماره دوماهنامه «گفتمان الگو» منتشر شده است.
این نشریه همچنین با پروفسور عبدالعزیز ساشا دینا، استاد مطالعات مذهبی دانشگاه ویرجینیا در آمریکا و از چهرههای مطرح این حوزه در جهان، گفتگویی را ترتیب داده و این عنوان را برای آن انتخاب کرده است: «آزادی مذهبی کلید همزیستی مدرن».
مصاحبه با فرید یونس استاد دانشگاه کالیفرنیا پیرامون منظر اجتماعی اسلامی نسبت به توسعه و پیشرفت، گفتگو با حجت الاسلام دکتر مهدویزادگان روشنفکران در تحلیل الگوی رفتاری روشنفکران در صد سال اخیر و نسبت شناسی آن الگو با رفتار امروز روشنکفران در عصر جمهوری اسلامی، از دیگر مطالب این شماره «گفتمان الگو» است.
مصاحبه با احمد توکلی، چهره سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که روی جلد این شماره نیز بازتاب یافته است، با موضوع آسیبشناسی الگوی کشورداری در جمهوری اسلامی ایران، از بخشهای ویژه شماره تازه «گفتمان الگو» به شمار میرود.
گفتگو با دکتر پیتر کوئینگ اقتصاددان و تحلیلگر در حوزه جغرافیای سیاسی که پیشتر در بانک جهانی نیز فعالیت داشته است، در رابطه با الگوهای مختلف توسعه و بهترینِ آنها، در همین شماره آمده است. این نشریه به بهانه انتشار کتاب «آینده پژوهی انقلاب اسلامی؛ بیمها و امیدها» از علی دارابی، با وی به گفتگو نشسته است.
«حوزه انقلابی» عنوان پروندهای است که در این شماره «گفتمان الگو» به بحث گذاشته شده و ضمن آن، آیتالله سیدحسین موسوی تبریزی دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و حجج اسلام سیدمحمدمهدی میرباقری استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم و سیدعلیاکبر حسینینژاد، رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای این حوزه، به بیان نظرات خود پرداختهاند.
نقد و بررسی سیاستهای ایران در سه منطقه آسیای میانه و قفقاز، کشورهای شبه قاره و آسیای جنوبشرقی، با حضور کارشناسان این حوزه و همچنین بحثی در باب سینما و نیز معرفی برخی از تازهترین کتابهای حوزه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، از دیگر مطالب این شماره «گفتمان الگو» است.
شماره ۱۱ این دوماهنامه در ۲۰۸ صفحه و با بهای ۷۰۰۰ تومان روی دکههای روزنامهفروشی توزیع شده است.
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