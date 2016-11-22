بالغ بر ۲ میلیون دلار صادرات از کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده پیش از ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی صادرات افزود:در هفت ماهه ابتدایی امسال صادرات بر اساس ارزش کالا ۹ درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: به لحاظ وزنی صادرات کالای استان در هفت ماهه ابتدایی سال جاری ۱۸ درصد افزایش داشته و کالاهای صادراتی استان نیز از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است.

دیودیده همچنین به پتانسیل بالای استان در تولید و صادرات گیاهان دارویی اشاره و عنوان داشت: عمده صادرات انجام گرفته از استان بر پایه گیاهان دارویی بوده که این محصولات از ارزش افزوده بالایی برخوردارند.

وی تصریح کرد: سند راهبردی توسعه صادرات استان تدوین و ظرفیت های استان برای توسعه صادرات با رشد قابل قبول بر اساس اطلاعات واقعی با نگاه کارشناسانه در این سند گنجانده شده است.

دیودیده با اشاره به نیاز به احداث نمایشگاه بین المللی افزود: نگاه ویژه برای احداث این نمایشگاه برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی لازم است.

وی اظهار داشت: رایزنی های لازم برای واگذاری زمین این نمایشگاه انجام شده است.