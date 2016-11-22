انتشار بالغ بر ۳۳۸ هزار جلد کتاب در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری ظهر امروز سه شنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی مسئله ای جدی است، گفت: در دولت تدبیر وامید نگاه ویژه ای به حوزه کتاب شده است.

وی آمار تحولات در نشر کتاب در کشور و به تبع استان کردستان نسبت به گذشته قابل توجه است، عنوان کرد: در زمان روی کارآمدن دولت یازدهم کتاب های زیادی وجود داشت که اجازه انتشار دریافت نکرده بودند و به همت دولتمردان تدبیر و امید تعداد زیادی از آنها چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفته اند.

وی تعداد عنوان کتاب های منتشر شده استان در سال ۹۴ را ۱۶۵ عنوان ذکر کرد و اظهارداشت: در هشت ماهه امسال تاکنون ۱۷۵ عنوان کتاب با ۳۳۸ هزار و ۱۰۰ جلد چاپ و منتشر شده است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: بی شک تا پایان امسال تعداد عنوان کتاب های منتشر شده در استان به بیش از ۲۰۰ عنوان افزایش پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: در حال حاضر ۴۸ ناشر در استان وجود دارد که از این تعداد ۳۲ ناشر فعال ومابقی نیمه ویا غیر فعال هستند.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون هم ۷ هزار و ۲۰۰ جلد کتاب در موضوعات مختلف در استان توزیع شده است.

وی اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که در گذشته وزارت ارشاد با آن مواجه بود تنگناها و معضلات پیشروی کتابفروشی ها بود که این مهم با اجرای چندین طرح ابتکاری رفع شده است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان افزود: طرح های پایتخت کتاب، عیدانه، تابستانه و پاییزه کتاب از جمله طرح های ابتکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است که در این طرح ها از کتابفروشان حمایت های مطلوبی می شود.

حجت الاسلام جعفری بیان کرد: علی رغم اینکه رسانه های زیادی به دلیل توسعه تکنولوژی در این سال ها ایجاد شدند ولی کتاب هنوز جایگاه والای خود را ازدست نداده و نخواهد داد.

وی کتاب را رسانه ای ماندگار خواند و افزود: کتاب شاخصی فرهنگی در تمامی جوامع است و از نجابت و اصالت خاصی برخوردار است و همین مسئله عامل اصلی ماندگاری آن محسوب می شود.