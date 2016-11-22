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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

در ۸ ماهه امسال صورت گرفته است؛

انتشار بالغ بر ۳۳۸ هزار جلد کتاب در استان کردستان

انتشار بالغ بر ۳۳۸ هزار جلد کتاب در استان کردستان

سنندج- مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان از انتشار بالغ بر ۳۳۸ هزار جلد کتاب در هشت ماهه امسال خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری ظهر امروز سه شنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی مسئله ای جدی است، گفت: در دولت تدبیر وامید نگاه ویژه ای به حوزه کتاب شده است.

وی آمار تحولات در نشر کتاب در کشور و به تبع استان کردستان نسبت به گذشته قابل توجه است، عنوان کرد: در زمان روی کارآمدن دولت یازدهم کتاب های زیادی وجود داشت که اجازه انتشار دریافت نکرده بودند و به همت دولتمردان تدبیر و امید تعداد زیادی از آنها چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفته اند.

وی تعداد عنوان کتاب های منتشر شده استان در سال ۹۴ را ۱۶۵ عنوان ذکر کرد و اظهارداشت: در هشت ماهه امسال تاکنون ۱۷۵ عنوان کتاب با ۳۳۸ هزار و ۱۰۰ جلد چاپ و منتشر شده است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: بی شک تا پایان امسال تعداد عنوان کتاب های منتشر شده در استان به بیش از ۲۰۰ عنوان افزایش پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: در حال حاضر ۴۸ ناشر در استان وجود دارد که از این تعداد ۳۲ ناشر فعال ومابقی نیمه ویا غیر فعال هستند.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون هم ۷ هزار و ۲۰۰ جلد کتاب در موضوعات مختلف در استان توزیع شده است.

وی اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که در گذشته وزارت ارشاد با آن مواجه بود تنگناها و معضلات پیشروی کتابفروشی ها بود که این مهم با اجرای چندین طرح ابتکاری رفع شده است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان افزود: طرح های پایتخت کتاب، عیدانه، تابستانه و پاییزه کتاب از جمله طرح های ابتکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است که در این طرح ها از کتابفروشان حمایت های مطلوبی می شود.

حجت الاسلام جعفری بیان کرد: علی رغم اینکه رسانه های زیادی به دلیل توسعه تکنولوژی در این سال ها ایجاد شدند ولی کتاب هنوز جایگاه والای خود را ازدست نداده و نخواهد داد.

وی کتاب را رسانه ای ماندگار خواند و افزود: کتاب شاخصی فرهنگی در تمامی جوامع است و از نجابت و اصالت خاصی برخوردار است و همین مسئله عامل اصلی ماندگاری آن محسوب می شود.

کد مطلب 3831080

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