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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

مسئول بسیج خواهران سپاه سلمان سیستان و بلوچستان خبر داد:

رقابت ۷۰خواهر بسیجی در رشته تیر اندازی در زاهدان

رقابت ۷۰خواهر بسیجی در رشته تیر اندازی در زاهدان

زاهدان - مسئول بسیج خواهران سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: در سومین روز از هفته بسیج ۷۰ خواهر بسیجی در رشته تیر اندازی با هم به رقابت پرداختند.

امل البنین داور نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت هفته بسیج امروز یک دوره مسابقه تیراندازی ویژه بانوان در سالن ورزشی ۷ تیر زاهدان برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت ۷۰ کارمند خواهر بسیجی از ادارات مختلف استان با هم به رقابت پرداختند که در پایان سه نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند.

وی تصریح کرد: عشق به خدا، دوستی با مردم، استکبارستیزی، حمایت از ولایت فقیه و تسلیم‌ناپذیری در برابر دشمنان از ویژگی‌های بسیجیان است.

مسئول بسیج خواهران سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: بسیج به عنوان شجره طیبه، لشکر مخلص خدا و میقات پا برهنگان است و هفته بسیج بهترین فرصت برای  شناخت و افزایش بصیرت دینی است.

وی افزود: بسیجیان علاوه بر آمادگی روحی باید از آمادگی جسمانی و ورزشی هم برخوردار باشند که برگزاری اینگونه مسابقات می تواند تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 3831081

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