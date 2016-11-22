رقابت ۷۰خواهر بسیجی در رشته تیر اندازی در زاهدان

امل البنین داور نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت هفته بسیج امروز یک دوره مسابقه تیراندازی ویژه بانوان در سالن ورزشی ۷ تیر زاهدان برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت ۷۰ کارمند خواهر بسیجی از ادارات مختلف استان با هم به رقابت پرداختند که در پایان سه نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند.

وی تصریح کرد: عشق به خدا، دوستی با مردم، استکبارستیزی، حمایت از ولایت فقیه و تسلیم‌ناپذیری در برابر دشمنان از ویژگی‌های بسیجیان است.

مسئول بسیج خواهران سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: بسیج به عنوان شجره طیبه، لشکر مخلص خدا و میقات پا برهنگان است و هفته بسیج بهترین فرصت برای شناخت و افزایش بصیرت دینی است.

وی افزود: بسیجیان علاوه بر آمادگی روحی باید از آمادگی جسمانی و ورزشی هم برخوردار باشند که برگزاری اینگونه مسابقات می تواند تاثیرگذار باشد.