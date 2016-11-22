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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

روایت مادر شهید کوچک راهپیمایی اربعین در نیجریه از شهادت دخترش

روایت مادر شهید کوچک راهپیمایی اربعین در نیجریه از شهادت دخترش

مادر شهید کوچک راهپیمایی اربعین امسال در نیجریه قصه تلخ چگونگی شهادت دخترش به ضرب گلوله نظامیان این کشور را روایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مادر شهید کوچک راهپیمایی اربعین امسال در نیجریه، لحظه شهادت دخترش را روایت کرد.

وی این حادثه دلخراش را اینگونه توصیف کرد: به شوق امام حسین (ع) همراه خانواده و دیگر مردم، به صورت پیاده از شهرمان به سوی «زاریا» حرکت کردیم.

در میان راه...یک دقیقه قبل از اینکه دخترم زینب هدف تیراندازی پلیس نیجریه قرار بگیرد، من او را از پدرش گرفتم و بوسیدمش.

وی همچنین ادامه داد: به دخترم زینب گفتم دوستش دارم و سپس او را گرم در آغوش گرفتم.

این مادر نیجریه ای همچنین افزود: بعد از مدتی احساس کردم گردنم مرطوب شده است و نمیدانستم این اثر مغز دختر نوزادم زینب است که آرام در آغوش من به شهادت رسیده است.

کد مطلب 3831096

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