۱۴ عنوان کتاب در لرستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان و خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی ۱۴ عنوان کتاب رونمایی شد.

کتاب های «تا کی غفلت» به نویسندگی «فرهاد عزیزی»، «خوشه ای از خرمن معرفت» به نویسندگی «زهرا دالوند»، «احساس تب کرده» به نویسندگی «فرحناز اسدی» و «آموزش فرآیند پیاده سازی مدیریت ریسک» به نویسندگی «امین کمالوند» که از سوی انتشارات «اردیبهشت جانان» منتشر شده بود در این مراسم رونمایی شد.

همچنین در این مراسم از کتابهای «آرزوی محمد جهان» به نویسندگی «مصطفی غفاری»، «شجاع نبرد» به نویسندگی «امین کیانی» و «ایستاده تر از کوه» به نویسندگی «محمدتقی عزیزیان» منتشر شده از سوی انتشارات «پراکنده» رونمایی شد.

کتاب های «دانشکده ادبیات از پشت ردیف های صنوبر» به نویسندگی «عبدالعلی جزیی پور» منتشر شده در انتشارات «حمکت کلمه»، «مردم شناسی قوم بختیاری»، «گستره ایل باجولوند» و از «اردلان تا بحرین» منتشر شده در انتشارات «خرم دژ» نیز در این مراسم رونمایی شدند.

همچنین کتابهای «سفر در زمان در اسلام شیعی»، «علوم و معارف اسلامی هسته ای» و «علم نوین و ریشه های اسلامی آن» به نویسندگی «مجید محمودی» از دیگر کتب رونمایی شده در این مراسم بودند.