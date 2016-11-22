درباره تاثیر احتمالی انتخابات آمریکا بر روابط جهانی رایزنی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور اسلوونی اظهار داشت: در مسائل سرمایه گذاری اقتصادی و روابط در مسائل فناوری و در زمینه توسعه تجارت و مسائل اقتصادی باید از ظرفیت های موجود میان هر دو کشور استفاده کنیم.

روحانی گفت: علاوه بر روابط اقتصادی دو طرف بر توسعه روابط فرهنگی، علمی و فناوری و به ویژه در زمینه های فناوری های نو تاکید داشتند و قراردادی که امروز در حضور دو رئیس جمهور امضاء شد در زمینه ICT و همچنین نانو نشان از این بود که دو کشور تصمیم دارند در زمینه روابط فناورانه با هم همکاری های بیشتری داشته باشند.

رئیس جمهور افزود: در خصوص معضلات مهم جهانی از قبیل مسئله تروریسم، افراطی گری و مهاجرت با یکدیگر گفتگو کردیم و دو طرف در زمینه اهمیت این رایزنی ها و همکاری های بین المللی برای رفع این معضلات با هم گفتگو کردند.

وی ادامه داد: به طور طبیعی بخشی از مباحث ما درباره انتخابات اخیر آمریکا و تاثیر احتمالی که آن بر روابط جهانی و همچنین منطقه ای می تواند داشته باشد بود. همچنین در خصوص ابعاد این مسئله با یکدیگر رایزنی و همفکری کردیم.

در ادامه این نشست بروت پاخور رئیس جمهور اسلوونی اظهارداشت: امروز من همراه با وزیر امور خارجه اسلوونی و یک هیئت بزرگ تجاری به عنوان اولین سفر رسمی به ایران آمدم و این نشان دهنده آغاز فصل جدیدی در روابط میان ایران و کشور اسلوونی است.

رییس جمهور اسلوونی با اشاره به پایبندی و تعهد ایران به تعهداتش درمذاکرات هسته ای، تاکید کرد از همه طرفین درخواست می کنم به تمامی تعهدات خود در این مذاکرات و توافق پایبند باشند چرا که این توافق سیگنالی است که می توان همه مناقشات بین المللی را از راههای دیپلماتیک و مذاکره، حل و فصل کرد.

پاخور افزود: در روزهایی که مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان در حال پیگیری بود و هنوز نتیجه آن مشخص نشده بود، من در دیدار خود با رئیس جمهور ایران و ظریف وزیر امور خارجه ایران، احساس کردم که طرف ایرانی علاقه وافری جهت حل و فصل این موضوع دارد و پس از آنکه این مسائل از طریق راه حل دیپلماتیک به نتیجه رسید، من بسیار خوشحال شدم و همینجا از اتحادیه اروپا هم تشکر میکنم و از همه طرفین درخواست می کنم که به تعهدات خودشان در قالب این قرارداد پایبند باشند چرا که اعتقاد دارم این مذاکرات هسته ای سیگنالی است که نشان می دهد تمامی مسائل و مشکلات می تواند از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل و فصل شود.

وی اظهارکرد: ما اعتقاد داریم که حل و فصل مشکلات از طریق دیپلماتیک و مذاکره و همچنین ایجاد روابط مجدد میان جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی فرصت بسیار ارزشمندی برای کشور اسلوونی است که یک بار دیگر به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی خودش با ایران اهتمام داشته باشد و ما نسبت به این موضوع کاملا علاقه مند هستیم و یکی از نشانه های علاقه مندی ما نیز بازگشایی مجدد سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلوونی است.

پاخور ادامه داد: عادی سازی روابط میان ایران و جامعه بین الملل یک فرصت مجددی را برای اسلوونی فراهم می کند که پس از سال ها کاهش روابط میان دو کشور یک بار دیگر روابط خودش را به سطح عادی با جمهوری اسلامی برساند.

وی افزود: ما تلاش داریم که تعاملات خودمان را با ایران افزایش دهیم و ماهیت صحیح این ارتباط این است که چند ماه پیش جامعه اقتصادی اسلوونی دفتر اقتصادی را در تهران افتتاح کردند و امروز من پس از ماه ها از افتتاح این دفتر سفری به ایران دارم و امروز هم یک نشست تجاری را در تهران خواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد تمام موانع عملی که بر سر راه تعاملات تجاری میان دو کشور وجود دارد را رفع کنیم و امیدواریم فرصت های بسیار فراوانی در برقراری روابط فرهنگی، تجاری و فناوری ایجاد کنیم.

پاخور بر اهتمام مشترک میان خود و روحانی در توسعه روابط میان دو کشور تاکید و از میهمان‌نوازی ایران تشکر کرد و گفت: ما اعتقاد داریم در روابط میان دو کشور هیچ مانعی وجود ندارد و ما در بسیاری از مسائل دارای دیدگاه مشترکی هستیم. تعهد دو دولت در جهت رسیدن به راه حل های صلح آمیز برای حل و فصل مناقشات جهان است و معتقدم که هر دو طرف بر این باور هستیم که می توانیم از طریق مذاکره و دیپلماسی راه حل های مطمئن و مثبتی را برای حل معضلات جهانی پیدا کنیم.