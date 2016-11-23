به گزارش خبرنگار مهر، بی شک یکی از پرحاشیه ترین چهره های ورزشی ایران طی حداقل یک سال گذشته محمدعلی شجاعی بوده است؛ فردی که با وجود ریاست فدراسیون تیر و کمان برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد و با کسب آرای لازم از اعضای مجمع انتخاباتی، به عنوان خزانه دار در این کمیته مشغول به کار شد و اینگونه به عنوان یک دو شغله مورد هجمه انتقادات قرار گرفت .

به خاطر این انتقادات، تاکیدی که قانون بر منع حضور افراد دو شغله در ورزش داشت و عدم اقدام شجاعی برای کنار گذاشتن یکی از مسئولیت هایش در کمیته ملی المپیک یا فدراسیون تیر و کمان، وزارت ورزش اقدام به تعیین زمانی برای برگزاری انتخابات این فدراسیون دو سال زودتر از موعد مقرر کرد اما تنها چند روز به انجام این انتخابات باقی مانده بود که شجاعی از خزانه داری کمیته استعفا داد تا به عنوان یک مدیر تک شغله ادامه مدیریتش در فدراسیون مطبوعش منع قانونی نداشته باشد.

پیش از یک سال از این استعفا می گذرد اما همچنان امضای شجاعی پای چک های کمیته ملی المپیک است و با وجود خیلی از وعده وعیدها هنوز جایگزینی برای وی به عنوان مسئول مالی کمیته ملی المپیک انتخاب نشده است. از طرفی گفته می شود دوره مدیریتی چهار ساله شجاعی در فدراسیون تیر و کمان هم مهرماه به پایان رسید و حالا رفت و آمد وی در این فدراسیون هم مشکل دار است اما خود وی در گفتگو با خبرنگار مهر روایت جالبی داشت از ادامه همکاری اش با کمیته ملی المپیک با وجود استعفا و نداشتن هیچ منفعت مالی و غیر مالی و همچنین مدیریتش در فدراسیون تیر و کمان که باید هفت هشت ماه دیگر ادامه داشته باشد تا تیر و کمان در جوامع بین المللی دوباره با مشکل مواجه نشود.

* یکی از افراد مورد انتقاد این روزهای ورزش شما هستید. به خصوص اینکه همچنان با وجود استعفا با کمیته ملی المپیک همکاری مالی دارید. این انتقادها را می پذیرید؟

- متاسفانه در کشور ما خیلی راحت در مورد افراد صحبت می شود و به خصوص مورد نقد قرار می گیرند در حالیکه خیلی از جوانب اصلا در نظر گرفته نمی شود. به هر حال برای فردی به سن و سال من باید علاقه و اصرار برای ادامه یک کار منفعتی داشته باشد که باعث شود به آن بچسبم آنهم غیر قانونی؛ در حالیکه اصلا اینگونه نیست.

* اجازه بدهید از کمیته ملی المپیک شروع کنیم؛ از منفعت حرف زدید، یعنی همکاری با این کمیته هیچ سود و منفعتی برای شما ندارد؟

- من طی این سه سال هیچ دریافتی از کمیته ملی المپیک نداشتم. اصلا فعالیت در این کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار و ذی حساب هیچ منفعیت مالی و غیر مالی نداشته است. من حتی از حضور در کمیته و عضویت در هیات اجرایی یک سفر برون مرزی هم نداشتم. نه دفتری داشتم و نه ماشین و راننده و ...؛ در کل کمیته ملی المپیک از نظر مزایای مالی و غیر مالی هیچ امکان جدیدی را برای من ایجاد نکرده است و خودم هم هیچ انگیزه مالی و غیرمالی از همکاری ندارم.

* پس چرا برای پست خزانه داری کاندیدا شدید که بخواهید با استعفا این همه برای خودتان و مجموعه کمیته ملی المپیک ایجاد حاشیه کنید؟

- در یک مقطعی فکر می کردیم می توانم برای این مجموعه مفید باشم و به همین دلیل تصمیم به حضور در انتخابات گرفتم، دوستان هم با لطف خود و آرایی هم که داشتند کمک کردند تا عهده دار مسئولیت خزانه داری شوم اما قانون کشور - چه درست و چه نادرست - تاکید داشت بر اینکه باید یک جا فعالیت داشته باشم. من هم این اختیار را داشتم که یکی از آنها را انتخاب کنم، قانون نگفته بود که اختیار چنین کاری را ندارم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از کمیته ملی المپیک استعفا دهم. این استعفا را به صورت کتبی و رسمی به مسئولان کمیته، وزارت و حتی وزیر اقتصاد و دارایی هم ارائه کردم.

* اما در هر صورت همچنان شما به عنوان مسئول مالی کمیته ملی المپیک فعالیت دارید و اینگونه تصور می شود که شما طوری تصمیم گیری کردید که عملا بتوانید هر دو مسئولیت تان را همزمان داشته باشید؟

- کمیته ملی المپیک جز مسئولیت هیچ چیز دیگری حتی منفعت برای من نداشت پس چرا باید به دنبال ادامه حضور در آن باشم و دو دستی آن را بچسبم. اصلا هیچ دلیل عقلانی وجود ندارد که بخواهم در کمیته فعالیت داشته باشیم آن هم در شرایطی که استعفا دادم و دریافتی هم ندارم. من طبق قانون برای کنار گذاشتن یکی از مسئولیت هایم اقدام کردم و از خزانه داری کمیته استعفا دادم. از این به بعد قضیه به من ارتباطی نداشت. هیات اجرایی باید بعد از استعفای من اقدام به معرفی سرپرست می کرد یا اینکه مجمع فوق العاده تشکیل می داد و خزانه دار جدید معرفی می کرد. هیچ یک از اینها هم به من ارتباطی نداشت.

* به هر حال هنوز امضای شما پای چک های کمیته ملی المپیک است. این موضوع برای شما که از خزانه داری استعفا داده اید، ایجاد مسئولیت نمی کند؟

- بعد از موافقت رسمی با استعفای من، اینگونه خواسته شد که تا المپیک و به خاطر حفظ آرامش ورزش کشور همچنان به امور مالی رسیدگی کنم، من هم کوتاهی نکردم. طی این دو سه سالی که مسئولیت مالی را بر عهده داشتم، حضورم به لحاظ نظم و انضباط بخشیدن به ورود و خروج های مالی موثر بود. البته کار خیلی سختی هم نیست و فقط اوضاع را کنترل کردم اما همان طور که گفتید با وجود استعفا مسئولیت تمام پرداختی ها و با من است و در کل به عنوان خزانه دار و ذی حساب زیر بار مسئولیت های مالی کمیته هستم.

* المپیک سه ماه پیش تمام شد. کمیته ملی المپیک هنوز سرپرستی برای خزانه داری معرفی نکرده است. خودتان نمی خواهید به این همکاری پایان داده شود؟

- من بعد از اعلام استعفا از مسئولان کمیته ملی المپیک خواستم تا موضوع رسیدگی کنند اما با درخواست آنها برای ادامه همکاری تا المپیک موافقت کردم جون نمی خواستم ورزش کشور با مشکل مواجه شود. بعد از المپیک هم خواستم تا زودتر در رابطه با خزانه داری تعیین تکلیف شود. به هر حال امضای من پای چک ها است.

* پس خودتان هم نمی خواهید مثلا تا انتخابات بعدی کمیته ملی المپیک این همکاری ادامه داشته باشد؟

- چرا باید این را بخواهم وقتی این همکاری هیچ منفعت مالی و غیر مالی برای من ندارد. من اگر به دنبال تکمیل رزومه ام هم بودم به آن رسیده ام. سه سال همکاری با کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار برای تکمیل رزومه کافی است. البته شنیده ام که در نشست آتی قطعا سرپرست خزانه داری معرفی می شود که امیدوارم اینگونه باشد.

* اگر واقعا به دنبال رها شدن از مسئولیت مالی کمیته ملی المپیک بودید، مثلا می توانستید بعد از المپیک بگویید نمی خواهید امضای شما پای چک ها باشد؟

- ببینید جنگ راه انداختن فقط به ضرر ورزش کشور تمام می شود. امیدوارم زودتر مسئولان نسبت به تعیین فردی به عنوان جایگزین من اقدام کنند.

* از فدراسیون تیر و کمان غافل نشویم. اینکه مدیریت چهارساله شما در این فدراسیون مهرماه تمام شد اما همچنان در راس کار هستید. این در حالی است که روال کاری وزارت ورزش بر این بوده که بلافاصله پس از اتمام دوره مدیریت، اقدام به انتخاب سرپرست برای فدراسیون مورد نظر می کرد اما انجام نشدن این کار برای فدراسیون تیر وکمان ایجاد شائبه کرده است؟

- یک سوال از شما دارم؛ اینکه مجموعه ای که مدیر و رئیس دارد را اینگونه دچار تغییر و تحول کنیم درست است؟ بعد همان مدیری که کنار گذاشته شده بازهم ثبت نام کند و در انتخابات شرکت کند؟، اینها سم مهلک مدیریتی است.

* درست و غلط بودن این کار یک بحث جدا است؛ آنچه سوال است که اینکه چرا وزارت ورزش در مورد فدراسیون تیر وکمان و در رابطه با معرفی سرپرست به خاطر اتمام دوره مدیریتی شما، برخلاف دیگر فدراسیون ها عمل کرده است؟

- دوم مهرماه سال ۹۱ انتخابات تیر و کمان برگزار شد و من به عنوان رئیس انتخاب شدم. چند ماه بعد به خاطر یکسری گزارشاتی که از داخل به خارج از کشور ارائه شد و بعضاً کذب هم بودند، از سوی فدراسیون جهانی این‌گونه اعلام شد که من را به عنوان رئیس قبول ندارند و باید انتخابات مجدداً برگزار شود. به فاصله کوتاه بعد از آن هم تیر و کمان ایران را تعلیق کردند. البته مدتی بعد این تعلیق برداشته شد مشروط به اینکه اساسنامه داخلی تیر و کمان ایران با قوانین جهانی مطابقت داده شود، این اساسنامه به تائید هیأت اجرایی برسد و دیگر اینکه انتخابات مجدداً برگزار شود. در همین راستا و به خاطر رفع تعلیق ۱۹/۳/۹۲ انتخابات مجددی با فرآیند قانونی در محل وزارت ورزش و با حضور ناظر فدراسیون جهانی برگزار شد که در آن انتخابات هم من صاحب اکثریت آرا شدم. حال از نظر فدراسیون جهانی شروع دوره مدیریتی من در فدراسیون ایران این تاریخ است و با در نظر گرفتن یک دوره چهارساله تا ۱۹/۳/۹۶ باید ادامه داشته باشد.

* یعنی اگر تغییر و جابه جایی تا قبل از این تاریخ صورت بگیرد، مشکل ساز خواهد شد؟

- به هر حال در این صورت برای فدراسیون جهانی ایجاد می شود که چرا تا پیش از اتمام دوره چهارساله رئیس، نسبت به تغییر وی اقدام شده است. به هر حال این چالشی است که وجود دارد، از نظر برخی با توجه به مجمع سال ۹۱ دوره ریاست من تمام شده اما آنچه مهم است فدراسیون بین المللی مجمع سال ۹۲ را به رسمیت می شناسد و آن را ملاک عمل قرار می دهد.

* نظر خود شما چیست؟ باید کدام مجمع ملاک عمل باشد؟

- موضوع مهم این نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که در صورت انجام اقدامی که خارج از قوانین فدراسیون جهانی تیر و کمان باشد، باید پاسخگوی این فدراسیون باشیم.