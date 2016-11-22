دو ماهنامه «آنگاه» رونمایی می شود

مدیر نگارخانه سروناز شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که شب رونمایی از دوماهنامه «آنگاه» با حضور آرش تنهایی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه جمعه ۵ آذرماه جاری از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد، گفت: نخستین شماره دوماهنامه فرهنگی هنری «آنگاه» به سردبیری آرش تنهایی، در ۲۰۸ صفحه و به قیمت ۱۵ هزار تومان به کافه و کافهنشینی اختصاص دارد.
هستی خالدی عنوان کرد: در این شماره از دوماهنامه «آنگاه» که با احمد محیط طباطبایی درباره سیر تاریخی کافهنشینی در ایران گفتوگو شده، همچنین گفتوگوهایی با یارعلی پورمقدم درباره کافه شوکا و لیلی گلستان درباره کافهها و پاتوقها انجام شده است.
این درحالیست که کامبیز درمبخش نیز در گفتوگویی با عنوان پنجرهای رو به مردم درباره کافهنشینی در «آنگاه» صحبت کرده است. تاریخ سری قهوهخانه در تبریز و سنت کافهنشینی در این شهر نیز موضوع دو یادداشتِ این شماره «آنگاه» هستند. اصفهان و ایلام نیز از دیگر شهرهایی هستند که در این شماره به سنت کافهنشینی و تاریخ قهوهخانه در آنها پرداخته شده است. در این شماره علاوه بر کافه نادری، درباره پاتوقهای صادق هدایت از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ میخوانید و همچنین تأثیر کافهنشینی بر خلاقیت هنری. بررسی پانزده کافه مشهور دنیا و نشانهشناسی کافه و کافهنشینی از موضوعات دیگر هستند.
نشریه «آنگاه» با همکاری جمعی از نویسندگان در داخل و خارج از کشور به صورت دو ماهنامه آغاز به کار کرده است. این نشریه فرهنگی اعلام کرده که در هر شماره یک سوژه روز را با حضور کارشناسان آن حوزه مورد بررسی قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، هدف نویسندگان «آنگاه» دنبال کردن رویکردی معتدل عنوان شده و قصد دارد در میان مجلات تخصصی، دانشگاهی، تک رشتهای و مجلات خانوادگی و عمومی قرار گیرد تا نشریه ارتباطی کارآمد و سازنده با مخاطبان برقرار کند. این نشریه عنوان کرده که تلاش میکند در جذب نویسندگان دقیق و ناقد و نیز مخاطبان وفادار و فروش مجله و جذب آگهی و اقتصاد گام بردارد.
آرش تنهایی طراح گرافیک و نویسنده، یکی از چهرههای مهم نسل پنجم طراحان گرافیک ایران است که در حوزه طراحی پوستر، پژوهش و آموزش گرافیک پُرکار است. اغلب آثارش را پوسترهای تئاتر، نمایشگاه، کنسرت، بزرگداشت و در مجموع پوسترهای رویدادهای فرهنگی تشکیل میدهند.
به گزارش خبرنگار مهر، آرش تنهایی افزون بر حضور در شب رونمایی دوماهنامه «آنگاه» که به میزبانی شیراز برگزار می شود، در کارگاه «پرسنال برندینگ هنرمند» را هم در نگارخانه سروناز جمعه ۵ آذر جاری شرکت خواهد یافت.
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