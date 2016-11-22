رشد ۲۰ درصدی خدمت رسانی هلال احمر خراسان رضوی به زائران پیاده

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بهمن آبادی ظهر سه شنبه در مراسم همسفران خورشید، با بیان اینکه از سه روز پیش زائران پیاده در مسیر مشهد به وسیله جمعیت هلال احمرخراسان رضوی امداد رسانی می‌شوند، اظهار کرد: هزار و ۱۷۶ نفر در قالب طرح همسفران خورشید شامل داوطلب جوان، نجات گرو امدادگر به زائران پیاده خدمت رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برای سومین سال متوالی، طرح همسفران خورشید از سوی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با هدف امدادرسانی به زائران پیاده حضرت امام رضا (ع) آغاز به فعالیت کرده است، افزود: همچنین در این طرح تعداد ۲۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه آمبولانس اتوبوسی از ۹ استان کشور به خراسان رضوی اعزام شده اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: در اجرای طرح همسفران خورشید، تعداد هفده دستگاه خودرو کمک دارسنگین، ۶۴ دستگاه آمبولانس، هفده دستگاه ست نجات تخصصی برای امداد رسانی به زائران در نظر گرفته شده است.

وی از خدمت رسانی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به حدود سیصد و ۲۰ هزار نفر زائر پیاده در مشهد خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته ۲۷۶ زائر پیاده در مسیر مشهد از سوی جمعیت هلال احمر خدمت رسانی شدند که پیش بینی می‌کنیم این تعداد در سال جاری رشدی ۲۰ درصدی را دارد.

بهمن آبادی افزود: ۲۵ پایگاه دائم امداد و نجات بین شهری، شش پایگاه موقت زمستانی و ۷۶ پایگاه سیار امداد رسانی به زائران پیاده و دیگر مسافران را بر عهده دارند.