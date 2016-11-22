توجه به نیاز و علایق مخاطبان عامل اصلی ترویج کتابخوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی امروز سه شنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، گفت: به هرمیزان علم و عالم، کتاب وکتابخوانی درجامعه ما ترویج شود به همان اندازه در رشد و توسعه کشورمان تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه انسان به اندازه دانش و علمی که دارد از ارزش و جایگاه در جامعه برخوردار است، عنوان کرد: انسان ها با میزان دانش و علمی که دارند مقایسه و سنجیده می شوند.

وی با بیان اینکه انسان از ظرفیت فراوانی در کسب علوم مختلف برخوردار است، بیان کرد: خداوند متعال توان و تحمل علم آموزی انسان را به رخ ملائک کشید و این نشان از توانایی بشر برای کسب تمام علوم در عالم است.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: ما هرچقدر از کتاب، نوشتن و خواندن فاصله بگیریم به همان میزان از انسانیت هم دور خواهیم شد و بی شک انسان عالم و فهیم با فرد ناآگاه برابر نیست.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: خداوند متعال برای نشان دادن مسیر رشد به انسان ها از کتاب استفاده کرده است و می فرماید قرآن کریم را نازل کردیم تا انسان ها از ظلمت و پستی دور و در مسیر صحیح حرکت کنند.

وی عنوان کرد: عده ای معتقدند که گسترش تکنولوژی و فناوری موجب کاهش سطح مطالعه شده و رسانه های مجازی جای کتاب را گرفته است.

وی اضافه کرد: ولی واقعیت این است که هیچ رسانه ای نمی تواند جایگزین مناسبی برای کتاب باشد چراکه این کالای ارزشمند قابلیت حذف ندارد و همواره کاربرد وکارایی آن حذف شده و می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان یکی از راه های ترویج مطالعه را ایجاد فرهنگ کتابخوانی در خانواده ها ذکر کرد و گفت: علاوه بر خانواده ها برای ترویج کتابخوانی نویسندگان و ناشران هم باید به علایق مردم توجه و براساس نیاز آنها اقدام به تولید محتوا کنند.

آیت الله حسینی شاهرودی نوع طرح و رنگ روی جلد کتاب ها را از دیگر عوامل موثر در جذب مخاطبان خواند و اظهارداشت: کتاب جزو کالاهایی است که هیچ وقت کهنه نمی شود و باید تبلیغات وسیعی شود تا در سبد خانوار قرار گیرد.