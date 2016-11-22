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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل:

۹۸ درصد از جمعیت اردبیل سرشماری شد/افزایش جمعیت استان

۹۸ درصد از جمعیت اردبیل سرشماری شد/افزایش جمعیت استان

اردبیل – معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: ۹۸ درصد از جمعیت استان اردبیل در سرشماری نفوس و مسکن سال جاری سرشماری شدند.

فریبرز دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۹ هزار خانوار در استان به دلیل غیبت خانوار سرشماری نشده‌اند، اضافه کرد: با وجود اتمام مهلت سرشماری طی امروز و فردا نیز مراجعات به درب منازل ادامه دارد.

وی افزود: در مجموع می‌توان گفت یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر در اردبیل سرشماری شدند که در مقایسه با سرشماری سال ۹۰ نشان می‌دهد جمعیت استان اردبیل در طول این پنج سال افزایش یافته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تأکید به اینکه در حال حاضر استان اردبیل رتبه هشتم کشوری را در سرشماری کسب کرده است، اضافه کرد: هر چند به نظر می‌رسد تعداد خانوارهای غایب قابل توجه است اما در تعداد خانوار غایب اردبیل رتبه دوم بین استان‌ها را دارا است.

به گفته دهقان در حال حاضر سرشماری خانوارهای موسسه‌ای از جمله پانسیون‌ها، خوابگاه‌ها و مراکز بهزیستی که به صورت دستی انجام شده بود وارد سامانه سرشماری می‌شود.

وی افزود: با توجه به اتمام رسمی عملیات سرشماری طی هفته آینده نتایج اولیه آن به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در خصوص نحوه محاسبه آمار خانوارهای غایب نیز اضافه کرد: این محاسبه به صورت برآورد آماری از سوی مرکز آمار ایران صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 3831130
محمد میرزایی ناطق

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