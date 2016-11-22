زنجان ظرفیت بسیار بالایی در زمینه تولید شیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری ظهر سه شنبه در جلسه شورای سلامت،افزود: استان زنجان از ظرفیت های بسیار بالایی در زمنیه تولید شیر و انواع فرآورده های آن برخوردار است به طوری که سالانه بخش قابل توجهی از این تولیدات مازاد بر نیاز استان بوده و از این طریق نیاز استان های همجوار به این فرآورده نیز تامین می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۸۶ هزار تن شیر خام در استان زنجان تولید شد، گفت: با توجه به قیمت مناسب این فرآورده و سهولت دسترسی به آن در بازار توصیه می شود شهروندان انواع فرآورده های لبنی را در رژیم غذایی روزانه خود وارد کنند.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با اشاره به پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشورمان گفت: طبق آماری که وزارت بهداشت در سال ۹۳ منتشر کرده سرانه مصرف شیر در کشورهای اروپایی ۳۵۰ کیلوگرم در سال، در کشورهای توسعه یافته ۳۰۰ کیلوگرم در سال و در ایران ۷۰ الی ۸۰ کیلوگرم در سال است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان نیز گفت: توجه به رژیم غذایی و مصرف انواع ویتامین ها و پروتئین ها متناسب با نیاز بدن بسیار حائز اهمیت است به طوری که با اهمیت دادن به این موضوع سلامتی افراد حفظ شده و به واسطه تامین مواد مورد نیاز ارگان های مختلف بدن از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری شده و هزینه‌های درمان به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

جواد تاج کی لبنیات را مهم ترین منبع تامین کننده کلسیم در رژیم غذایی برشمرد و عنوان کرد: وجود کلسیم در لبنیات به واسطه نقشی که در استحکام و سلامت استخوان ها دارد از علل تاکید بر مصرف مستمر و روزانه این فرآورده محسوب می شود.

تاج کی با تاکید بر اینکه از مصرف مداوم شیر و فرآورده های آن بویژه در دوران نوجوانی و سالمندی نباید غافل شد، بیان داشت: لبنیات همچنین منبع غنی پروتئین محسوب می شود و این موضوع نیز از دیگر علل تاکید بر مصرف مداوم آن است.

و افزود: با مصرف روزانه شیر و فرآورده های مختلف آن نیازهای اساسی بدن تامین شده و به تبع آن تمام ارگان های اصلی بدن از جمله کلیه و قلب سالم مانده و نهایتا فشار خون نیز در افراد کنترل می شود.